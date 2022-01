Sẽ chuyển tội danh dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi nếu đủ cơ sở, chứng cứ

Thứ Bảy, ngày 01/01/2022 15:03 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai của "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang, kẻ bạo hành bé gái 8 tuổi con riêng của người tình dẫn đến tử vong, nếu đủ cơ sở và chứng cứ sẽ chuyển tội danh

Ngày 1-1-2022, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang tiếp tục lấy lời khai đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra hành vi bạo hành cháu N.T.V.A. (8 tuổi) dẫn đến tử vong.

Công an quận Bình Thạnh khẳng định trong quá trình điều tra, nếu đủ cơ sở sẽ chuyển tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. "Việc chuyển tội danh sẽ thuộc thẩm quyền của Công an TP HCM" - Công an quận Bình Thạnh giải thích.

Trước đó, ngày 31-12-2021, Công an quận Bình Thạnh đã quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, cha ruột cháu N.T.V.A.) do có hành vi đồng phạm giúp sức người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong việc bạo hành bé gái 8 tuổi.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thái thừa nhận nhiều lần chứng kiến Quỳnh Trang đánh cháu A. Thậm chí, có lần Thái còn đánh con mình. Tuy nhiên, Thái cho biết chỉ để người tình "dạy dỗ" con mình mà không lường trước được an nguy đến tính mạng cháu bé.

Theo điều tra, Thái và Trang cùng cháu A. dọn về sống chung tại một chung cư ở quận Bình Thạnh. Thời gian sống chung, "dì ghẻ" này thường xuyên bạo hành bé gái 8 tuổi. Trang còn dùng roi mây và cây gậy đánh cháu bé bầm tím khắp người.

Ngày 22-12-2021, Trang chỉ cho cháu A. học bài online. Sau khi học xong, cháu bé than mệt thì được Trang đưa vào phòng nghỉ ngơi. Thấy A. nôn ói, Trang gọi điện cho Thái về nhà để đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện.

Kết quả khám nghiệm pháp y xác định cháu A. bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm.

