VỤ BÉ GÁI BỊ BẠO HÀNH: Nhiều tình tiết phẫn nộ khi khôi phục camera

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 20:47 PM (GMT+7)

Các cơ quan chức năng đã khôi phục được camera trong nhà Nguyễn Kim Trung Thái và phát hiện nhiều tình tiết gây phẫn nộ khi bé gái bị bạo hành.

Chiều 31-12, một nguồn tin xác nhận với báo Người Lao Động rằng cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục được nhiều đoạn clip trong camera an ninh trong nhà Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM).

Nguyễn Kim Trung Thái chứng kiến con bị hành hạ

Nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Công an quận Bình Thạnh đã khôi phục được nhiều hình ảnh từ camera an ninh trong nhà Nguyễn Kim Trung Thái. Theo đó, khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai) dùng cây đánh cháu N.T.V.A. (SN 2013) thì Nguyễn Kim Trung Thái đang ở nhà, nhìn thấy và chứng kiến toàn bộ sự việc.

"Cháu bé khóc lóc, van xin tha thiết nhưng Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn ra tay dã man" - nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Sau khi bị bắt khẩn cấp đêm 30-12, Nguyễn Kim Trung Thái thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Tranh dùng roi, cây đánh. Có lần Thái cũng cầm cây và đánh con gái nhiều cái.

Nguyễn Kim Trung Thái biết chuyện người tình dùng roi mây, cây gỗ là hung khí nguy hiểm để đánh con gái nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con gái. Tuy nhiên, Thái khai rằng không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để Trang "dạy dỗ" con gái mình thời gian qua.

Trở lại vụ việc, cháu V.A. nhập viện với vết thương bầm tím nhiều nơi như mông, đùi, hông, lưng và sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương phải có vết thương được khâu trước đó, đã lành. Giải phẫu tử thi, cháu V.A. bị tổn thương vùng ngực, bụng, gãy 3 xương sườn, tụ máu vùng đầu, phù não nhẹ.

Khi nghe thông tin cháu V.A. bị đánh tàn nhẫn trước mặt cha ruột, bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - bức xúc: "Tôi không nghĩ ông ấy là cha cháu bé nhưng sao nhẫn tâm quá. Làm sao máu mủ ruột rà mà người ta lại thờ ơ chứng kiến một "phù thủy" đánh đập con mình như vậy. Vết thương tím bầm khắp cơ thể cháu gái nhỏ xíu nhìn mà nghẹn ngào không thể nói nên lời. Tôi quá ám ảnh hình ảnh cháu bé qua đời một cách oan uổng như vậy. Sau này may mắn trở về làm lại cuộc đời, cô Quỳnh Trang có chồng rồi sinh con rồi cô mới biết nỗi đau của người mẹ khi con ốm, con đau, con khóc, con bệnh để rồi cô ấy mới thấm thía được hành vi tàn độc của mình gây ra".

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP HCM), hành vi của bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang có dấu hiệu của hành vi "Cố ý gây thương tích" dẫn đến chết người theo khoản 4 điều 134 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh thu giữ được vật chứng quan trọng là các đoạn video clip ghi được từ camera nơi bị can sinh sống. Các clip này là chứng cứ hết sức quan trọng, ghi nhận, mô tả hành vi vi phạm của bị can và đối tượng liên quan, nếu có. Có các đoạn clip này, việc đấu tranh với bị can nhằm làm sáng tỏ bản chất sự việc sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Qua đó, xác định chính xác tội danh mà bị can này phải chịu trách nhiệm.

Đối với Nguyễn Kim Trung Thái vừa bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp, theo thông tin từ báo chí cho thấy người này có mặt tại thời điểm bị can Quỳnh Trang đánh đập nạn nhân.

"Nếu người cha này có mặt, chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không có hành vi ngăn chặn thì dấu hiệu đồng phạm đã khá rõ ràng. Bị can Quỳnh Trang bị kết tội nào thì bị can Thái sẽ đồng phạm với tội danh đó. Theo tôi, có thể đây chính là căn cứ để cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh quyết định bắt khẩn cấp người này. Như vậy, các đoạn video là căn cứ quan trọng cùng với kết luận giám định pháp y để cơ quan tố tụng quyết định thay đổi tội danh và xác định vai trò của người cha trong vụ cháu bé bị tử vong do bị can Quỳnh Trang thực hiện" - luật sư Nguyễn Văn Đức phân tích.

Sự vô cảm của người cha là tàn nhẫn

Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ) nhìn nhận: Bên cạnh sự ích kỷ của Trang, sự lạnh nhạt của người cha ruột càng khiến người ta lạnh sống lưng. Khi làm việc với cơ quan điều tra, Thái thừa nhận biết việc Trang đánh bé A. Thế nhưng, Thái không tỏ thái độ phản đối hoặc ngăn cản.

Theo các nghiên cứu tâm lý tội phạm, trong những vụ mẹ kế bạo hành con riêng của chồng, sự im lặng đồng tình của người chồng đóng vai trò rất lớn trong việc tạo điều kiện thúc đẩy hành vi tội phạm diễn ra thuận lợi.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi đã được công bố, nạn nhân bị đa chấn thương do bị đánh, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím đã hình thành qua thời gian. Do đó có thể thấy hành vi bạo hành bằng gậy mây nhằm gây thương tích đã xảy ra từ rất nhiều ngày, nhiều lần, có dấu hiệu của tình tiết "phạm tội nhiều lần" và "phạm tội liên tục".

Trong trường hợp, cơ quan CSĐT xác định, khi thực hiện hành vi, bà Trang chỉ nhằm mục đích gây tổn hại đến thân thể nạn nhân. Việc nạn nhân chết nằm ngoài ý thức chủ quan của bà ta thì hành vi này có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích", hậu quả dẫn đến làm chết nạn nhân theo khoản 4 Điều 134 BLHS 2015.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang lúc bị bắt

Với trường hợp, qua quá trình điều tra Cơ quan CSĐT chứng minh được mặc dù không có ý thức tước đoạt mạng sống của nạn nhân nhưng Trang vẫn thực hiện hành vi đánh đập nạn nhân vào những vùng nguy hiểm trên cơ thể (đầu, ngực…) mà có khả năng làm nạn nhân tử vong nhưng bất chấp hậu quả. Trường hợp này được xác định là lỗi cố ý gián tiếp, hậu quả đến đâu sẽ chịu trách nhiệm đến đó. Hành vi này, có dấu hiệu của tội "Giết người" được quy định tại Điều 123 BLHS.

Bên cạnh đó, sau khi sự việc xảy ra nếu trường hợp Thái, Trang có hành vi hủy, xóa đi các đoạn camera ghi lại cảnh Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập bé A. nhằm hủy chứng cứ, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Theo quy định của BLHS hiện hành, thì người có trách nhiệm bảo quản vật chứng mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong, tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại vật chứng của vụ án, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 310 của Bộ luật hình sự; trong trường hợp thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng vật chứng của vụ án nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 300 của Bộ luật hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật" - luật sư Lưu Tấn Anh Toàn nhận định.

