Sát nhân điển trai và tội ác kinh hoàng: Ác quỷ lộ diện

Thứ Bảy, ngày 26/12/2020 20:29 PM (GMT+7)

Càng tiến hành thẩm vấn, cảnh sát càng tỏ ra ghê sợ trước thái độ vô tâm mất hết tính người của kẻ sát nhân. Hắn còn cười cợt rồi thuận miệng khai nhận luôn hành vi sát hại vợ và mẹ vợ năm xưa.

Năm 2009, Hàn Quốc bắt giữ một kẻ giết người hàng loạt. Tên y là Kang Ho Sun (1969), phạm tội giết 10 người. Chỉ đến lúc này, các hàng xóm của Ho Sun mới ngớ người. Trong mắt họ, y đơn giản là một chuyên gia massage trị liệu dễ mến. Với thủ đoạn đơn giản nhưng tàn độc, hắn đã lừa được nhiều phụ nữ, họ đều bị bắt cóc, cưỡng bức và giết hại dã man.

Tội ác liên hoàn, kẻ ác sa lưới

Trong vòng 2 năm từ 2006 đến 2008, Kang giết hại thêm 8 người phụ nữ vô tội khác. Phần lớn họ đều là nhân viên quán karaoke, bị dụ dỗ bởi vẻ ngoài điển trai của Kang, nghe theo hắn rủ rê đi uống riêng trước khi bị sát hại. Nhiều vụ án hắn gây ra, nạn nhân có cái chết rất thương tâm.

Tháng 1 năm 2009, cảnh sát tỉnh Gyeonggi, nhận được tin báo mất tích về một nữ sinh viên trẻ, 21 tuổi. Sau khi kiểm tra camera an ninh, họ thấy nữ sinh viên này xuất hiện lần cuối ở phố Ansan, cô đã lên một chiếc xe ô tô và rời đi.

Vẻ ngoài điển trai hiền lành khiến Kang Ho Sun dễ dàng dụ dỗ những người phụ nữ cả tin

Điều tra về chủ xe, cảnh sát xác định được người sở hữu là Kang Ho Sun, với hồ sơ cá nhân sạch “bong”, một người đàn ông trung niên, góa vợ, tính cách hiền lành, sống cùng các con trai. Vẻ bình tĩnh khó hiểu của Kang đã khiến các điều tra viên chú ý, họ xin lệnh khám nhà và xe của Kang.

Sau khi khám xét, cảnh sát thu được 70 chiếc quần lót nữ và vài bộ trang phục nam giới dính máu. Những mẫu máu được đem đi xét nghiệm, nhưng kỳ lạ thay kết quả lại chỉ ra máu thuộc về một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này họ Kim, có hồ sơ báo mất tích từ tháng 11 năm 2008. Cô chỉ là một bà mẹ nghèo, đi làm giúp việc để kiếm đủ tiền cho con gái vào đại học.

Kang Ho Sun bị bắt giữ khẩn cấp vào ngày 27 tháng 1 năm 2009, qua quá trình thẩm vấn, hắn thản nhiên khai nhận đã sát hại cô Kim, nữ sinh viên 21 tuổi và 6 phụ nữ khác.

Kang Ho Sun thường chọn những địa điểm vắng vẻ để phi tang xác các nạn nhân

Thủ đoạn tàn độc và lời khai rợn người

Tin tức về Kang Ho Sun nhanh chóng lan rộng trên báo chí và truyền hình, công chúng vô cùng kinh hoàng trước con số nạn nhân và thủ đoạn giết người tàn độc của hắn. Chỉ vài ngày sau khi báo đài đưa tin, một nữ nhân chứng đã tìm đến sở cảnh sát Gyeonggi để khai nhận về việc bản thân cô cũng đã từng là nạn nhân của hắn và may mắn sống sót như thế nào.

Cô này khai đã gặp Kang vào tháng 12 năm 2008, tên này chủ động tán tỉnh cô trong quán bar, và mời mọc cô đi tăng 2 uống tiếp với hắn. Cô gái đồng ý lên xe đi chơi với hắn, nhưng khi Kang đòi hỏi quan hệ tình dục trong xe thì cô đã cương quyết từ chối. May mắn thay hắn chỉ nổi giận rồi nhốt cô trong xe suốt 6 giờ đồng hồ rồi mới thả cho cô đi.

Theo như lời kể của cô gái thì cảnh sát nhận thấy có nhiều điểm trùng khớp với với lời khai của Kang về "cách thức săn mồi” mà hắn hay sử dụng để dụ dỗ các nạn nhân. Ngoại trừ trường hợp cô Kim, Kang lợi dụng đường phố vắng vẻ, trực tiếp tấn công khiến cô ngất đi, sau đó hắn cưỡng bức và dùng tất chân để siết cổ nạn nhân đến chết. Hắn lạnh lùng khai nhận, sau khi thỏa mãn thú tính, hắn sẽ đem xác nạn nhân đi chôn rải rác ở những cánh đồng ngoại ô.

Kang Ho Sun trong buổi thực nghiệm hiện trường

Kang mô tả lại hành vi phi tang xác các nạn nhân

Cảnh sát tiến hành tìm kiếm thi thể các nạn nhân

Vụ án thu hút sự chú ý khủng khiếp từ dư luận Hàn Quốc về mức độ tàn độc của kẻ giết người, đặt cảnh báo cao nhất về tính an toàn cho phụ nữ khi đi lại một mình trên đường phố

Kang Ho Sun chỉ cho cảnh sát các vị trí hắn chôn nạn nhân, lần lượt 7 thi thể nữ giới được tìm thấy, thi thể còn lại của một nạn nhân bị sát hại năm 2007 thì không thể tìm thấy bởi địa điểm đó đã bị san bằng và trở thành một khu sân golf và nghỉ dưỡng.

Tâm lý biến thái và cái kết cho gã sát nhân

Càng tiến hành thẩm vấn, cảnh sát càng tỏ ra ghê sợ trước thái độ vô tâm mất hết tính người của Kang Ho Sun. Hắn còn cười cợt rồi thuận miệng khai nhận luôn hành vi sát hại vợ và mẹ vợ năm xưa.

Thời gian ở trong tù, hắn ăn no ngủ kỹ, bạn tù còn than phiền vì việc hắn ngủ ngáy quá to. Tuyệt nhiên không thấy Kang tỏ ra ăn năn hối lỗi về tội ác của mình. Công tố viên nhận xét Kang không phải chỉ là một gã ưa bạo lực, hắn khác với những gã tội phạm khác. Kang luôn lên kế hoạch tỉ mỉ và lựa chọn địa điểm giấu xác nạn nhân ở các khu vực hẻm núi, cánh đồng rất hẻo lánh, ít có người lui tới.

Kang Ho Sun xuất hiện trước công chúng sau khi bị tuyên án tử hình

Khi được hỏi về động cơ giết người, hắn nhếch mép trả lời:

“Bất kể nhìn thấy người phụ nữ nào tôi cũng dâng trào ham muốn được cưỡng đoạt và giết chết họ, sau khi giết vợ, mùi vị của việc giết người khiến tôi không dừng lại được”.

Khi cảnh sát hỏi Kang rằng liệu hắn có muốn nói gì với người nhà các nạn nhân hay không?

Kang lạnh lùng hỏi lại:”Tôi nên tỏ ra như thế nào? Đau buồn à?”

Ngày 22 tháng 4 năm 2009, tòa án tuyên Kang Ho Sun tội hiếp dâm, giết người, đốt nhà và lĩnh mức án cao nhất là tử hình cho những hành vi phạm tội không thể dung thứ. Tuy nhiên từ năm 2007, Hàn Quốc đã tạm hoãn thi hành án tử, vì vậy hiện Kang Ho Sun vẫn đang bị giam giữ trong nhà tù tỉnh Gyeonggi.

Nguồn: http://danviet.vn/sat-nhan-dien-trai-va-toi-ac-kinh-hoang-ac-quy-lo-dien-502020261220304479.htmNguồn: http://danviet.vn/sat-nhan-dien-trai-va-toi-ac-kinh-hoang-ac-quy-lo-dien-502020261220304479.htm