Sát hại bạn rồi chở thi thể đi 2km vứt bên đường, tạo hiện trường giả

Thứ Ba, ngày 01/09/2020 18:59 PM (GMT+7)

Sau khi sát hại bạn mình, Nguyễn Đức Thủy đã chở thi thể nạn nhân đi khoảng 2km để bên đường, lấy xe máy đè lên tạo dựng hiện trường như một vụ tai nạn giao thông.

Ngày 1-9, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thủy (32 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Nguyễn Đức Thủy tại cơ quan công an - Ảnh: H. Bình

Theo cơ quan công an, giữa Thủy và anh V.H.H. (36 tuổi, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) là bạn bè, gần đây xảy ra mâu thuẫn. Đêm 20-8, anh H. sau khi uống rượu đã chạy xe máy tới nhà Thủy, rồi xảy ra to tiếng. Tại đây, Thủy đã đánh anh H. tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại anh H., Thủy dùng xe máy của nạn nhân chở thi thể đi khoảng 2 km rồi để bên đường dùng xe máy đè lên người tạo dựng hiện trường như một vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào khoảng 5 giờ ngày 21-8, một số người dân ở phường Quang Phong đi tập thể dục thì phát hiện thi thể của anh V.H.H. (SN 1984, trú phường Quang Phong) tử vong bên đường trong tình trạng xe máy của nạn nhân đè lên một phần thi thể.

Nhận được thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và xác định đây là một vụ án mạng chứ không phải một vụ tai nạn giao thông.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Thủy là nghi phạm gây ra cái chết cho nạn nhân H. và tiến hành bắt giữ nghi phạm này khi đang lẩn trốn tại huyện Đô Lương, Nghệ An.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng này không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, Nguyễn Đức Thủy khai nhận mình là người gây ra cái chết của anh H..

Được biết, Thủy là đối tượng nghiện ma túy nặng. Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Đức Thủy trước pháp luật.

