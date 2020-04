Sát hại bạn gái rồi đến chốt kiểm dịch Covid-19 tự thú

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 08:53 AM (GMT+7)

Sau khi dùng búa đập vào đầu bạn gái bất tỉnh, Đô đã bỏ chạy, rồi hối hận chạy ra chốt kiểm dịch Covid-19 tại đường Trần Đại Nghĩa (giáp ranh tỉnh giữa Quảng Nam và TP Đà Nẵng) để đầu thú.

Chiều ngày 16/4, Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết: Đơn vị vừa bàn giao đối tượng Hồ Đắc Vi Đô (SN 1987, ngụ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã dùng búa truy sát nữ nhân viên tiệm hớt tóc cho Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 19h50 tối 15/4, Đô chạy xe máy đến chốt kiểm dịch Covid-19 trên đường Trần Đại Nghĩa khai báo mình vừa sát hại bạn gái là chị Phạm Thị Thu Sương (SN 1983, làm việc tại tiệm hớt tóc K.N, đóng tại phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Đối tượng Hồ Đắc Vi Đô

Ngay sau đó, Công an phường Hòa Qúy đã đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Đô khai có quan hệ tình cảm với chị Phạm Thị Thu Sương, tuy nhiên vào ngày 15/4 giữa Đô và chị Sương đã xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Trong tối cùng ngày, do không kiềm chế được cơn nóng giận nên Đô đã đến tiệm cắt tóc của bạn gái chửi mắng, rồi dùng búa đập vào đầu chị Sương.

Hiện trường tiệm cắt tóc nơi chị Sương bị hung thủ dùng búa truy sát.

Khi thấy chị Sương nằm gục trên giường, chảy nhiều máu, Đô đã lấy xe máy bỏ trốn, nhưng do hối hận về hành vi của mình nên Đô đến thẳng chốt kiểm dịch có lực lượng Công an đang chốt trực để xin được tự thú. Rất may, Đô trình báo sớm nên cơ quan chức năng đến hiện trường phát hiện chị Sương còn sống nên kịp thời đưa nạn nhân cấp cứu.

Hiện đối tượng Đô đã được bàn giao cho công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

