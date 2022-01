Quá khứ bất hảo của “vị khách” cứa cổ tài xế taxi giữa đêm ở Hà Nội

Theo cơ quan công an, Lê Văn Trường là đối tượng đã có tiền án và nghiện lâu năm.

Liên quan đến vụ nam tài xế taxi bị cướp cứa cổ giữa đêm ở Hà Nội, ngày 16/1, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự và củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Trường (SN 1991, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, Lê Văn Trường từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản vào năm 2012. Trường cũng là đối tượng nghiện ma túy lâu năm.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận bản thân không cố ý làm nạn nhân N.K.H (trú TP Hà Nội) – tài xế taxi hãng G7 bị thương. Do nghiện ma túy, lên cơn nghiện nên Trường mới làm liều. Đối tượng chỉ định xin tiền anh H. mua ma túy nhằm thỏa mãn cơn nghiện nhưng do không xin được nên đã gây án. Những vết thương ở phần cổ anh H. là do hai bên giằng co khi Trường kề dao vào cổ nạn nhân để cướp tài sản.

Nói về bản thân, Trường cho biết bố đã mất, mẹ làm nông ở quê nhà. Để mưu sinh, đối tượng làm nghề giết mổ gia súc ở khu vực quận Nam Từ Liêm, trước đó thì làm ở quán thịt chó tại quận Thanh Xuân.

Một cán bộ điều tra Công an quận Nam Từ Liêm thông tin, Lê Văn Trường mới chuyển về địa bàn quận ở được vài ngày.

Trước đó, đêm 14/1, rạng sáng 15/1, Công an quận Nam Từ Liêm nhận tin báo từ anh N.K.H về việc bản thân bị một đối tượng nam giới kề dao vào cổ, tấn công để cướp tài sản.

Quá trình điều tra, ngày 15/1, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Lê Văn Trường – nghi phạm gây án.

Cơ quan công an xác định tối 14/1, Trường lên cơn nghiện và chuẩn bị 1 con dao khoảng 30cm từ chỗ làm, mang theo người rồi đi lang thang ra khu vực đường Đại Mỗ tìm “con mồi” để cướp tài sản lấy tiền mua ma túy.

Đêm 14/1, Trường thấy anh N.K.H đang dừng, đỗ xe ở khu vực một khu chung cư trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Trường đã lên xe và yêu cầu anh H. chở đi lòng vòng quanh khu vực. Đến đoạn đường vắng, Trường đã kề dao vào cổ anh H. cướp đi số tiền 500.000 đồng.

