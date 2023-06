Phát hiện kho hàng chứa hơn 21 tấn khí cười

Ngày 23/6, Công an thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục QLTT tỉnh Bình Dương) và Công an TPHCM kiểm tra kho hàng số 3 tại khu phố Hiệp Thắng (phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện lượng lớn khí bóng cười.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.200 bình chứa đầy khí N20 (khí cười) các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ dùng cho việc sang chiết khí cười.

Theo ghi nhận, phía bên trong kho có che chắn, làm vách ngăn ngụy trang cẩn thận cho số bình khí và máy móc phương tiện sang chiết khí tồn chứa tại đây.

Ước tính ban đầu số bình khí nói trên có trọng lượng khoảng 21 tấn với tổng giá trị khoảng 2 hai tỷ đồng.

Qua làm việc ban đầu, ông T.M.H (SN 1977, HKTT: Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, chủ kho hàng) cho biết, kho này đang được công ty cho một người tên là Cao Đức Dũng (SN 1978, HKTT tỉnh Thanh Hóa) thuê để sử dụng và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thuê kho. Hiện tại công ty không liên lạc được với ông Dũng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh xử lý theo quy định.

