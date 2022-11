Phát hiện 26 nam, nữ trong quán karaoke đều dương tính với ma túy

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Thủ Thừa kiểm tra quán Karaoke Star, tọa lạc tại ấp 3 xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa (Long An).

Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện trong 4 phòng hát có 26 nam, nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, phòng số 2, có 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ), phòng số 3, có 5 đối tượng đều là nam giới, phòng số 4, có 12 đối tượng (7 nam, 5 nữ), phòng số 6, có 5 đối tượng (3 nam, 2 nữ).

Tại hiện trường, Công an đã thu giữ một số dụng cụ được các đối tượng dùng để sử dụng ma túy. Tất cả các đối tượng đã được cảnh sát đưa về trụ sở Công an làm việc, lập biên bản lấy lời khai.

Đồng thời, qua test nhanh, xác định tất cả 26 nam, nữ đều có kết quả dương tính với ma túy.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

