Hai án tử hình trong đường dây vận chuyển ma túy qua xe “luồng xanh”

Ngày 7/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Gia Long (SN 1984, trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Đăng Hưng (SN 1977, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tối 3/8/2021, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Phú La (quận Hà Đông) làm nhiệm tại trước cửa chung cư The K-Park Văn Phú.

Tại đây, cơ quan Công an phát hiện Hưng đi ô tô và nhận 3 thùng hàng từ xe tải chở rau quả có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Kiểm tra ba thùng hàng của Hưng, Công an thu giữ 10 bánh heroin có tổng khối lượng 3.270,93 gram, 6 túi tinh thể màu trắng chứa ma túy loại Ketamine có tổng khối lượng 4.843,71 gram.

Hưng khai, qua quan hệ xã hội, anh ta quen Long. Sau đó, Long và Hưng đã nhiều lần cùng sử dụng ma túy với nhau tại nhà Hưng.

Hai bị cáo Long và Hưng tại phiên tòa.

Ngày 1/8/2021, Long gọi điện thoại cho Hưng nhờ lên địa phận xã Đồng Tân (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) gặp chị vợ Long để nhận 3 thùng hàng vận chuyển về Hà Nội cho Long. Hưng có xe khách vận chuyển tuyến Sơn La - Hà Nội, nhưng do dịch bệnh COVID-19 trong thời điểm giãn cách xã hội nên xe khách không hoạt động được.

Do đó, Hưng gọi điện thoại cho nhà xe Hưng Soái (hãng xe khách mà Hưng và anh trai cùng quản lý) bảo gửi cho Hưng số điện thoại của anh Lò Văn Bình, là lái xe chở rau quả, thực phẩm “luồng xanh” chuyên chạy tuyến Sơn La - Bến xe Yên Nghĩa và Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).

Sau khi thỏa thuận xong, Hưng gọi báo số của anh Bình cho chị vợ Long. Chiều cùng ngày, chị vợ Long báo cho Hưng biết, đã gửi 3 thùng hàng. Ngay sau đó, Hưng gọi điện thoại cho anh Bình hẹn địa điểm giao nhận hàng thì bị cơ quan Công an kiểm tra và bắt giữ cùng tang vật.

Long khai, khoảng tháng 5/2021, do không có việc làm ổn định nên anh ta nảy sinh ý định tìm nguồn ma túy về bán kiếm lời.

Qua quan hệ xã hội, Long biết một nhóm đối tượng người Mông, sống ở khu vực “Rừng Già”, giáp ranh giữa huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) và huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) có bán ma túy nên đã tìm mua Ketamine về bán cho khách ở khu vực huyện Chương Mỹ.

Long đã hai lần mua bán ma túy trót lọt vào khoảng thời gian cuối tháng 6/2021 và đầu tháng 7/2021. Cả hai lần, Long đều mua 1 lạng Ketamine với giá 50 triệu đồng và bán lại cho khách với giá 60 triệu đồng.

Cuối tháng 7/2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhóm người Mông không tiếp tục bán ma túy cho Long nên anh ta đã tìm nguồn ma túy khác để bán kiếm lời. Đồng thời, Long liên lạc với Hưng và biết Hưng có nguồn ma túy bán nên đặt vấn đề mua bán ma túy.

Ngày 1/8/2021, Long gọi điện thoại gọi cho Hưng để hỏi mua 1 lạng Ketamine. Hưng nói dịch bệnh như thế này, tiện gửi được ma túy từ Mộc Châu về thì lấy luôn 1kg với giá 500 triệu đồng và Hưng cho Long nợ tiền mua ma túy, khi nào bán hết mới phải trả tiền.

Long đồng ý và hẹn tối 3/8/2021 mang ma túy lên giao cho Long. Qua trao đổi, Long biết lần này Hưng sẽ mua ma túy với số lượng lớn, nhiều chủng loại và sẽ gửi hàng từ Mộc Châu về Hà Nội, trong đó có 1kg Ketamine Long mua của Hưng.

Tối hôm đó, Long đợi ở nhà nhưng không thấy Hưng đến giao ma túy và biết Hưng bị bắt. Thời điểm đó, Long tắt điện thoại để tránh bị cơ quan Công an phát hiện.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1 đến ngày 3/8/2021, Long đã thuê Hưng vận chuyển 3 thùng hàng chứa ma túy từ một người phụ nữ tại khu vực Dốc 82, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Dốc 81 xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình gửi về Hà Nội, sau đó Hưng mang ma túy giao cho Long.

Long phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 3.270,93 gram heroin, 4.843,71 gram ketamine và 159,01 gram methamphetamine. Hưng phải chịu trách nhiệm về hành vi vận chuyển số ma túy trên.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Long và Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của hai bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Long tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Hưng tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

