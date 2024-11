"Ông trùm" điều hành web sex "Thiên địa", "Lầu xanh" lãnh án

Ngày 1-11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm vụ án Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận bởi đường dây này tồn tại trong thời gian dài, phát tán lượng video, hình ảnh đồi trụy lớn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện một đường dây có dấu hiệu phạm tội trên website "Thiendia2.cc" có chia sẻ các nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, quan hệ tình dục… lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập.

Về trang web này, diễn dàn "Thiên địa" ban đầu có tên "Lầu xanh" được chia làm nhiều mục khác nhau, bao gồm các diễn đàn có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, video, hình ảnh, truyện sex, quảng cáo mua bán dâm, quan hệ tình dục…

Tại Việt Nam, đường dây này hoạt động dưới sự điều hành của Nguyễn Đức Vinh (SN 1975, trú TP Vinh, Nghệ An). Vinh là đối tượng bảo trợ xã hội do bị khuyết tật đặc biệt nặng về vận động.

Nguyễn Đức Vinh (đeo kính) tại phiên tòa. Ảnh: H. Tây

Theo kết luận điều tra, Vinh được "Lão phật gia" - quản trị viên trực tiếp của website "lauxanh.com" (sau này đổi tên thành "thiendia", "thiendia2.cc"), tuyển dụng làm thành viên quản trị của website.

Nguyễn Đức Vinh đã soạn thảo một bộ quy tắc, đôn đốc hoạt động của các Mod dưới quyền. Thành viên quản lý sẽ chỉnh sửa, đăng tải các video đồi trụy, hình ảnh, truyện sex lên diễn đàn để thu hút nhiều người.

Các quản lý hoạt động dưới sự điều hành của Vinh gồm: Trương Gia Huy (SN 1993, trú TP HCM); Phạm Văn Hiếu (SN 1986, trú tỉnh Lai Châu); Nguyễn Bình Dương (SN 1986, trú tỉnh Vĩnh Long); Lý Chỉ Quân (SN 1991, trú tỉnh Tiền Giang); Phan Thanh Tiền (SN 1988, trú tỉnh Cà Mau); Đỗ Xuân Khải (SN 1996, trú tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Phúc Nghĩa (SN 2002, trú tỉnh Long An); Nguyễn Thị Hương Quỳnh (SN 1992) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988), đều trú TP Hải Phòng).

Các bị cáo khác tại phiên tòa. Ảnh: H. Tây

Ngoài ra, Trịnh Anh Tuấn (SN 1984, trú tỉnh Lâm Đồng) được "Lão phật gia" thuê vận hành, bảo trì diễn đàn "Thiendia2.cc" với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Sau đó, Tuấn phân công Phan Vĩnh San (SN 1996, nhân sự công ty của Tuấn) thực hiện nhiệm vụ bảo trì trang web nói trên.

Tiền lương của những người này được "Lão phật gia" trả qua ví điện tử dựa trên kết quả đánh giá của Nguyễn Đức Vinh.

Tính đến thời điểm bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá, Vinh đã truyền bá 12,9GB nội dung khiêu dâm, quan hệ tình dục trên diễn đàn "Thiendia2.cc" và nhóm Telegram "Rạp chiếu phim lầu xanh" thu lợi bất chính hơn 360 triệu đồng.

Các Mod còn lại, theo cấp độ quản lý và thời gian tham gia, thu lợi bất chính từ vài chục triệu đồng đến hơn 200 triệu đồng. Có 2 người là Cường và Nghĩa từ chối nhận tiền thù lao.

Tại phiên tòa, các bị cáo bày tỏ nhận thức được hành vi của mình là sai trái, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, tuyên phạt Nguyễn Đức Vinh và Trương Gia Huy mỗi bị cáo 48 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại lĩnh từ 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 39 tháng tù giam.

Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Anh Tuấn bị bệnh nặng, đang điều trị nên hành vi của Tuấn được tách thành vụ án riêng và xét xử sau.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]