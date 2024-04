12 người điều hành web khiêu dâm 'Thiên địa' bị bắt

Ngày 28/4, Vinh cùng 11 người quê Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Lai Châu, Hải Phòng, TP HCM... bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, theo Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, cảnh sát xác định nhóm bị can đã thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

12 nghi phạm điều hành web khiêu dâm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, web "Thiendia2.cc" (tên ban đầu Lầu xanh) hoạt động xuyên quốc gia, máy chủ đặt tại nước ngoài, thường chia sẻ các video, hình ảnh, truyện đồi truy, khiêu dâm... Những người đứng đầu diễn đàn luôn ẩn danh, che giấu thông tin, thường giao dịch bằng tiền ảo và tiền điện tử để qua mặt cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, Vinh cùng 11 đồng phạm được thuê quản trị, vận hành trang web. Nhóm này do Super Admin quản lý, giao việc hàng ngày thông qua mạng xã hội Telegram. Thù lao được thanh toán hàng tháng qua hệ thống tiền ảo.

Nhà chức trách cáo buộc, dù nhiều lần bị chặn, thay đổi tên miền, song diễn đàn "Thiên địa" đã lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục...

Tang vật phục vụ cho việc tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy bị tịch thu. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25/4, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Công an tổ chức 12 mũi công tác, đồng loạt khám xét và bắt giữ 12 người trong đường dây đang cư trú tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Khi thu 11 máy tính, 20 điện thoại của nhóm nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa hàng triệu ảnh, truyện, video đồi trụy trên web "Thiên địa".

Vụ án đang điều tra mở rộng.

