Nữ sinh quay clip tố thầy giáo dạy kèm dâm ô

Thứ Năm, ngày 19/09/2019 16:00 PM (GMT+7)

Thầy giáo luyện thi toán cho học sinh giỏi trong lúc kèm riêng đã có hành vi sàm sỡ nữ sinh và bị quay clip.

Ngày 19-9, TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) xét xử kín vụ Nguyễn Văn Đức (SN 1960) bị truy tố về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Sau một buổi xét xử, toà thông báo sẽ tuyên án vào ngày 25-9 tới.

Theo hồ sơ, bé C. là học sinh giỏi môn toán lớp chín tại một trường THCS ở TP Thủ Dầu Một. Qua giới thiệu, gia đình em C. biết bị cáo Đức là giáo viên dạy giỏi môn toán cho học sinh đi thi cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Tháng 7-2018, phụ huynh gửi cháu C. đến nhà Đức để học bồi dưỡng thêm môn toán cùng nhiều học sinh khác. Sau đó, do sắp thi học sinh giỏi môn toán, để đạt kết quả cao, C. đã điện thoại cho thầy Đức xin dạy bồi dưỡng riêng.

Ngày 25-10-2018, C. đến học tại phòng làm việc của thầy Đức. Tại đây, Đức có hành vi dâm ô với C. nên hôm sau cháu không học nữa. Đến gần ngày thi, C. lại gọi điện xin học riêng với thầy Đức.

Chiều 15-11-2018, C. đến phòng làm việc của Đức để học. Lúc này Đức mặc áo thun, quần đùi và đưa đề cho C. chép. Trong lúc C. chép bài thì Đức sờ vào ngực của cháu thì bị đẩy ra. Đức bỏ đi ra khỏi phòng.

Sau đó, cháu C. đã sử dụng điện thoại di động để chế độ quay video trong cặp ở bàn kế bên. Một lúc sau, Đức đi vào và tiếp tục có hành vi sàm sỡ với cháu C. và bị điện thoại quay lại.

Về nhà, C. khóc, kể lại sự việc và đưa đoạn clip cho bố. Ngay sau đó gia đình C. đã tố giác hành vi của Đức. Ngày 7-1, CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đức và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.