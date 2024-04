Nữ sinh lớp 9 bị sát hại, giấu thi thể trong vườn chuối

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Khuya 19/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc một nữ sinh lớp 9 bị sát hại, chôn xác ở góc vườn.

Theo đó, em N.T.D (SN 2009, ở xã An Hồng, huyện An Dương) mất tích từ ngày 12/4. Sau đó, gia đình không liên lạc được nên đã trình báo công an.

Sau quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện D bị sát hại, chôn thi thể tại vườn chuối.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm sát hại nữ sinh là Lê Phong Toàn (SN 2009, ở xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng). Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, cả hai có mối quan hệ yêu đương, đối tượng khai nhận đã sát hại rồi chôn thi thể nữ sinh ở vườn chuối.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

