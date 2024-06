Nữ quái sa lưới sau 5 năm lẩn trốn

Câu chuyện xảy ra từ hơn 5 năm trước tưởng rơi vào dĩ vãng, đối tượng tận hưởng cuộc sống trong “vỏ bọc” hợp pháp, nhưng...

“Nổ” có mối quan hệ rộng

Mặc dù có gia đình êm ấm, hai người con trai khôn lớn, trưởng thành, Nguyễn Thị Dậu không lấy đó để nuôi dưỡng hạnh phúc, thụ hưởng cuộc sống an nhàn bên gia đình. Là cán bộ Trung tâm Pháp y tỉnh Hòa Bình, song Nguyễn Thị Dậu thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sống phóng túng, thường giao du với nhiều đối tượng phức tạp. Với khả năng ăn nói, thuyết phục người khác, Dậu dễ dàng tạo niềm tin với người đối diện về “một phụ nữ thành đạt, có tầm ảnh hưởng xã hội lớn”.

Chính điều đó làm chị ta trở nên ranh mãnh, xảo quyệt hơn, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, từ lừa đảo phạm vi hẹp như bạn bè, đồng nghiệp đến những người mới gặp với tính chất và quy mô rộng lớn hơn. Khi nhận thấy tâm lý của nhiều hộ gia đình muốn con em mình được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước, Nguyễn Thị Dậu đã huyễn hoặc bằng tương lai xán lạn.

Quá trình tiếp xúc với mọi người, Nguyễn Thị Dậu luôn “nổ” rằng có mối quan hệ với nhiều đồng chí lãnh đạo, có khả năng xin biên chế các cơ quan nhà nước, cam kết thời hạn, vị trí việc làm, mức lương... để bị hại tin tưởng giao tiền. Để tạo niềm tin đối với một số người dân, Nguyễn Thị Dậu thường xuyên đăng ảnh gặp gỡ, làm việc với nhiều đối tác, hay công khai các quyết định tuyển dụng biên chế mà chị ta có được...

Bằng những lời “đường mật”, Nguyễn Thị Dậu dễ dàng chiếm lòng tin tuyệt đối của một số người dân. Khi niềm tin đủ lớn, họ sẵn sàng chi tiền để cậy nhờ xin tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước. Với thủ đoạn đó, Nguyễn Thị Dậu đã lừa đảo 6 người dân tại các địa bàn huyện Lương Sơn, Kim Bôi, thành phố Hòa Bình để chiếm đoạt số tiền 1.370.000.000 đồng. Sau một thời gian chờ đợi không có kết quả, các bị hại liên lạc với Nguyễn Thị Dậu thì nhận được câu trả lời “cơ quan đang xem xét”. Khi các bị hại yêu cầu hoàn trả số tiền đã chi để chạy việc, Nguyễn Thị Dậu tìm mọi lý do khất lần, sau cùng là cắt đứt liên lạc. Lúc này, các bị hại mới tỉnh ngộ “tiền mất, tật mang”, ấm ức vì mất số tiền lớn mà không được việc, họ đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Dậu đến Cơ quan công an.

Xác định sự việc có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Dậu bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh truy nã toàn quốc.

Thay tên, đổi họ cũng không thoát

Lật giở từng trang hồ sơ truy nã, Thiếu tá Vũ Văn Tùng - cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Nguyễn Thị Dậu là đối tượng tinh vi, xảo quyệt với nhiều thủ đoạn đối phó với Cơ quan công an. Trong suốt thời gian trốn truy nã, đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, đồng nghiệp. Ngay cả bố mẹ, người thân cũng không biết chị ta làm gì, ở đâu. Đối tượng không sử dụng điện thoại thông minh để liên lạc, tránh bị phát hiện.

Quá trình lẩn trốn, đối tượng liên tục di chuyển các địa bàn, sử dụng nhiều tên giả dưới nhiều “vỏ bọc” khác nhau để trốn tránh cơ quan chức năng. Chị ta sống khép kín, hạn chế các mối quan hệ xã hội để tránh sơ hở hoặc lộ thông tin cá nhân. Việc xác minh đối tượng gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Các trinh sát đã nhiều lần bí mật xác minh ở địa phương, gặp gỡ các mối quan hệ trước đây của đối tượng để chắt lọc thông tin, song không có kết quả, manh mối đối tượng ngày càng ít ỏi. Đến đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong cả nước với quy mô và mức độ chưa từng có, các quy định về cách ly y tế, giãn cách xã hội... khiến việc xác minh càng trở nên khó khăn hơn.

Sau hơn 5 năm lẩn trốn, tung tích đối tượng càng trở nên mịt mù. Các trinh sát liên tục gửi thư kêu gọi đầu thú, vận động gia đình đưa đối tượng đầu thú để hưởng khoan hồng song không có kết quả. Việc xác minh tưởng chừng rơi vào ngõ cụt, các trinh sát nắm được thông tin quan trọng, cuối năm 2023, đối tượng bí mật về thăm gia đình. Nhận thấy đây là cơ hội thuận lợi để làm rõ danh tính đối tượng, các trinh sát đã tổ chức đón lõng để bắt giữ. Thế nhưng, với bản chất tinh vi, xảo quyệt, đối tượng không ra mặt mà chỉ nắm thông tin qua người thân. Khi thấy kế hoạch có nguy cơ bị lộ, chị ta lại “cao chạy xa bay”. Thế nhưng, trong cái rủi lại có cái may, chính lần “bắt hụt” đó đã giúp các trinh sát có thêm manh mối về đối tượng.

Qua các tài liệu thu được và thông tin do quần chúng cung cấp, các trinh sát nắm được thông tin hiện đối tượng đang có mặt phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngay lập tức, các trinh sát trao đổi với Công an phường An Phú xác minh về đối tượng này. Công an phường An Phú cho biết, không có ai tên là Nguyễn Thị Dậu đang sinh sống trên địa bàn. Tuy nhiên, qua rà soát phát hiện một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Thanh có đặc điểm giống đối tượng truy nã. Đáng chú ý, theo phản ánh của người dân, người phụ nữ tên Thanh nói giọng Bắc. Hiện, người phụ nữ này đang giúp việc cho một cửa hàng quần áo tại địa phương. Liệu người phụ nữ tên Thanh có phải là Nguyễn Thị Dậu, đối tượng truy nã mà các trinh sát lao tâm khổ tứ bấy lâu? Liệu đây là thời điểm thuận lợi để khép lại vụ án từ 5 năm trước.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Mạnh Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình, tổ công tác gồm các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã có mặt tại phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để xác minh. Tại đây, được sự hỗ trợ của đơn vị bạn, các trinh sát xác định nơi người phụ nữ tên Thanh sinh sống. Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các trinh sát xác định người phụ nữ tên Thanh chính là đối tượng truy nã Nguyễn Thị Dậu.

Ngày 3/5/2024, các trinh sát phối hợp với Công an phường An Phú kiểm tra đột xuất nơi ở của đối tượng. Tại đây, khi đưa quyết định truy nã từ 5 năm trước, đối tượng phủ nhận hoàn toàn. Nguyễn Thị Dậu xuất trình giấy tờ cá nhân mang tên Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để chứng minh không phải đối tượng truy nã. Với chứng cứ, tài liệu và nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đấu tranh trực diện với đối tượng, buộc Nguyễn Thị Dậu phải cúi đầu nhận tội.

Sau khi gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, Nguyễn Thị Dậu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Biết Cơ quan công an ra lệnh truy nã, chị ta tìm mọi cách che giấu thân phận đối phó với cơ quan chức năng. Nguyễn Thị Dậu di chuyển liên tục qua nhiều địa phương để lẩn trốn, nhận thấy các tỉnh, thành phía Nam rộng lớn, Cơ quan công an sẽ khó phát hiện, Dậu quyết định Nam tiến. Để che giấu thân phận dưới “vỏ bọc” hợp pháp, với bản chất tinh vi, xảo quyệt, chị ta nghĩ ngay đến việc thay tên, đổi họ, thậm chí, thay đổi hộ khẩu thường trú để Cơ quan công an không thể phát hiện.

Nguyễn Thị Dậu đã tìm hiểu trên mạng và được một số đối tượng giúp đỡ thay đổi tên gọi mới là Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1971, thay đổi hộ khẩu thường trú từ phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình thành xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Với tính toán như vậy, Dậu tin rằng, Cơ quan công an sẽ không thể phát hiện, yên tâm tận hưởng cuộc sống. Chỉ đến khi bị phát giác, tra tay vào chiếc còng số 8, tất cả đều ngỡ ngàng, một người ngỡ hiền lành, chất phác thực chất là đối tượng truy nã đặc biệt từ 5 năm trước.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trốn truy nã, cuối cùng Nguyễn Thị Dậu vẫn sa lưới pháp luật trước sự kiên trì và nghiệp vụ sắc bén của các trinh sát Công an tỉnh Hòa Bình. Đó là bài học cho những kẻ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hãy đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật trước khi quá muộn.

