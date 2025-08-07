Vì sao chưa thu hồi dự án Sài Gòn Đại Ninh?

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Lâm Đồng vừa báo cáo kết quả khắc phục, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lâm Đồng cũ nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Một góc dự án Sài Gòn Đại Ninh. Ảnh VÕ TÙNG.

Theo Sở NN&MT Lâm Đồng, hiện Sở Tài chính đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xử lý đối với các vi phạm cho thuê đất, chuyển mục đích trái quy định khi Quốc hội; Thủ tướng chưa quyết định chủ trương đầu tư, chưa quyết định cho phép đầu tư, chưa phù hợp quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Ngày 4-6, Sở NN&MT có báo cáo liên quan đến việc thực hiện bản án ngày 20-1 của TAND TP Hà Nội. Bản án này kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành các thủ tục cần thiết để chấm dứt hoạt động của dự án theo đúng các quy định của pháp luật.

Theo Sở NN&MT, sau khi Sở Tài chính có quyết định chấm dứt hoạt động, tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án thì Sở NN&MT sẽ thực hiện các nội dung liên quan thu hồi đất theo quy định.

Đất trong dự án Sài Gòn Đại Ninh đang bỏ hoang rất lãng phí. Ảnh VT.

Đối với các vi phạm, khuyết điểm về phê duyệt kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch, chuyển đất rừng phòng hộ không đúng trình tự, thủ tục, sau khi UBND tỉnh có quyết định thu hồi đất, Sở NN&MT sẽ tham mưu thu hồi rừng theo quy định.

Ngoài ra, Sở NN&MT sẽ rà soát quy hoạch lâm nghiệp để đề nghị điều chỉnh diện tích đã chuyển từ đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất không đúng quy định trong kỳ quy hoạch tiếp theo; thời gian hoàn thành quý 3-2025.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh hoang tàn. Ảnh VT.

Theo nội dung bản án, năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh với tổng mức đầu tư hơn 25.200 tỉ đồng; diện tích đất gần 3.600 ha.

Thanh tra Chính phủ xác định Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều vi phạm như không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất, tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng; để người dân tái lấn chiếm; tiến độ không theo đúng cam kết. Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án Đại Ninh.

Nguyễn Cao Trí bị dẫn giải ra tòa. Ảnh CTV.

Biết việc này, ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh. Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối với một số cá nhân ở Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng để thay đổi kết luận thanh tra từ chấm dứt hoạt động, thu hồi thành không thu hồi, cho giãn tiến độ; tiếp tục thực hiện dự án trái quy định của pháp luật. Sau đó Nguyễn Cao Trí đã bán lại dự án với giá 27.600 tỉ đồng.