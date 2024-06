Trò chuyện tình cảm trên Facebook, người phụ nữ bị lừa tiền tỷ

Ngày 11/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Tp.Hà Nội) đang điều tra xác minh trình báo của bà N. (ở Hà Nội) bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi tham gia dự án có tên “Vinpearl”.

Theo đó, bà N. (trú tại Hà Nội) có quen biết một đối tượng trên mạng facebook. Người này thường xuyên trò chuyện tình cảm và tạo lòng tin với bà N.

Sau đó đối tượng dẫn dụ bà N. cùng đầu tư vào dự án có tên “Vinpeal” (giả mạo dự án của tập đoàn Vingroup) và mở tài khoản theo đường link https://vinpearl1.vingroupsvn.com.

Bà N. đã tin tưởng làm theo hướng dẫn của đối tượng và chuyển tiền đến các tài khoản do đối tượng cung cấp. Tổng số tiền bà N. đã là gần 1,4 tỷ đồng.

Khi đầu tư có lãi và bà N. muốn rút tiền ra thì đối tượng yêu cầu phải nạp thêm 10% số tiền hiện có trong tài khoản. Nghi ngờ mình bị lừa, bà N. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn trên, tránh bị mắc bẫy các đối tượng lừa đảo. Đây là một hình thức lừa đảo bắt đầu bằng việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm để lấy lòng tin nạn nhân. Sau đó mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Người dân cần cảnh giác với những yêu cầu gửi tiền, đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

