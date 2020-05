Bắt quả tang nhân viên cắt tóc kích dục cho khách

Chủ Nhật, ngày 24/05/2020 10:40 AM (GMT+7)

Núp bóng bằng hình thức cắt tóc, gội đầu, T. thỏa thuận kích dục cho khách để thu lợi nhuận cao hơn. Chủ tiệm kiêm nhân viên tiệm cắt tóc trá hình này đã bị xử lý hành chính.

Ngày 24/5 Công an xã An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã lập hồ sơ ban đầu để xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh” đối với N.T.H.T (SN 1993, HKTT tại ấp Mỹ Thạnh A, xã Lực Sỹ Thành, huyện Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, khoảng 16h ngày 22/5, Công an xã An Phước kiểm tiệm hớt tóc “THOA”, địa điểm kinh doanh ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do N.T.H.T làm chủ và phát hiện T. trực tiếp thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công án phát hiện tiệm hớt tóc này không dùng kéo, không có hoạt động cắt tóc mà trong phòng kín của tiệm hớt tóc này, T. đang có hành vi kích dục cho 1 khách nam tên N.T.M (SN1981, trú tại Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) với giá 120.000 đồng/lần.

Tại cơ quan chức năng, T. khai nhận, từ Vĩnh Long đến xã An Phước, Long Thành thuê mặt bằng mở tiệm cắt tóc, gội đầu. Khách đến tiệm sẽ được T. mời chào “thư giãn”. Sau khi thỏa thuận giá cả, T. sẽ thực hiện hành vi kích dục cho khách.

