Vì sao massage Điêu Thuyền qua mặt được cơ quan chức năng, ngang nhiên cho tiếp viên kích dục?

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 10:37 AM (GMT+7)

Mặc dù bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý nhiều lần nhưng tiệm massage Điêu Thuyền vẫn ngang nhiên hoạt động và cho tiếp viên kích dục cho khách với những quy định quái gở.

Vi phạm nhiều lần

Ngày 21-8, Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính đối với chủ tiệm massage Điêu Thuyền (đường Đồng Đen, quận Tân Bình) vì nhiều vi phạm và cho tiếp viên kích dục cho khách.

Đáng nói, dù tiệm massage Điêu Thuyền vi phạm liên tục nhiều lần nhưng theo cơ quan chức năng không thể yêu cầu tạm ngưng hoạt động vì chế tài quy định về hành vi mua bán, kích dục chưa cụ thể. Sau những lần xử lý vi phạm, tiệm massage này dùng chiêu sang tên, đổi chủ rồi tiếp tục hoạt động.

Tiếp viên tiệm massage Điêu Thuyền bị bắt quả tang khoả thân phục vụ khách vào ngày 19-8

Ngoài ra, chủ tiệm và quản lý cơ sở này khi được mời lên làm việc đều cho rằng tiếp viên tự ý kích dục cho khách để kiếm thêm tiền "bo".

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 20-8, lực lượng Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an phường 14 kiểm tra hành chính tiệm massage Điêu Thuyền, phát hiện khoảng 10 tiếp viên nữ ăn mặc "mát mẻ" đang ngồi đợi khách. Tại Tại phòng VIP1 và VIP2, công an bắt quả tang 2 nữ tiếp viên khỏa thân đang kích dục cho khách.

Giá vé niêm yết tại quầy massage Điêu Thuyền

Làm việc với công an, 2 tiếp viên này khai được nhận vào làm công không lương, thu nhập chủ yếu bằng tiền "bo" của khách. Khi vào phòng kín để massage, các cô gái mồi chài khách kích dục để được hưởng tiền "bo" hậu hĩnh. Số tiền kiếm được, tiếp viên phải chia lại cho chủ tiệm massage 10%. Riêng tiền bán các loại vé massage cho khách, chủ tiệm hưởng trọn.

Tại quầy tiếp khách có niêm yết bảng giá thấp nhất là 300.000 đồng, thời gian 50 phút. Ngoài ra, còn có các vé Super Vip 1,8 triệu (thời gian massage 120 phút), vé "vua" 3 triệu đồng (thời gian massage 150 phút)… Đặc biệt, gói vé "vua đặc biệt" với giá 5 triệu đồng sẽ được 4 nữ tiếp viên phục vụ trong vòng 3 giờ.

Công an quận Tân Bình cho hay cơ sở massage Điêu Thuyền từng bị kiểm tra 5 lần và đều phát hiện tiếp viên kích dục cho khách. Tháng 7 vừa qua, qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng còn phát hiện tiệm này có gói massage "vua" lên đến 13 triệu đồng.

Luật chưa đủ răn đe!

Theo luật sư Ngô Văn Hải (Đoàn Luật sư TP HCM), Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm hiện nay chưa quy định cụ thể hình thức xử phạt. Văn bản mới chỉ quy định xử lý vi phạm đối với hành vi mua, bán dâm, kích dục trong khi nhiều loại hình mới xuất hiện như: mại dâm đồng tính, tổ chức sex tour, mại dâm qua mạng Internet, Facebook, … gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Ngoài ra, hiện nay pháp luật chưa có quy định về việc xử lý hình sự đối với người sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh.

Hình thức xử phạt bổ sung mới quy định tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở do mình quản lý; hành vi sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh.

"Do đó, cần bổ sung quy định với mức phạt nặng đối với các đối tượng có hành vi mua bán dâm, kích dục…; xử lý hình sự những đối tượng, chủ cơ sở vi phạm nhiều lần, đã bị phạt hành chính nhưng vẫn sử dụng các hoạt động tình dục làm phương thức kinh doanh, thì mới đủ sức răn đe"- luật sư Ngô Văn Hải nói.

