Nữ kế toán hợp đồng tống tiền Chủ tịch xã

Thứ Hai, ngày 14/06/2021 15:21 PM (GMT+7)

Đe doạ tố cáo sai phạm lên các cấp có thẩm quyền, Nguyễn Thị Vui, kế toán hợp đồng tại UBND xã Tốt Động (Hà Nội), đã yêu cầu chủ tịch UBND xã này đưa mình 290 triệu đồng.

Ngày 14-6, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm Nguyễn Thị Vui (SN 1980, trú ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Cùng tội danh nêu trên, ngày 20-1, TAND huyện Chương Mỹ xử sơ thẩm đã phạt bị cáo này 36 tháng tù nhưng sau đó bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2010, Nguyễn Thị Vui được ký hợp đồng lao động, làm kế toán tại UBND xã Tốt Động (Chương Mỹ). Tháng 6-2019, anh Trịnh Quốc C. là công chức kế toán xã được phân phòng làm việc riêng.

Theo đó, anh C. đã chuyển máy tính để bàn của UBND xã từ phòng làm việc chung với Vui sang phòng riêng của mình. Biết việc này, bị cáo Vui yêu cầu anh cho sao lưu các dữ liệu kế toán trước đây trong chiếc máy tính nói trên nhưng không được đồng ý.

Bực tức về việc này, Vui gặp ông Nguyễn Trọng T., Chủ tịch UBND xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ) để yêu cầu bồi thường chất xám, công sức bị cáo nhập liệu kế toán từ năm 2010 đến năm 2019. Qua đó, Vui yêu cầu phải đưa mình 200 triệu đồng, hẹn ngày 19-7-2019, UBND xã phải trả. Nếu không, cứ mỗi ngày sẽ tính lãi 10 triệu đồng.

Thời gian này, xã Tốt Động chuẩn bị quy trình nhân sự cho nhiệm kỳ mới nhưng Vui cho rằng nhân sự không xứng đáng nên đe dọa sẽ tố cáo sai phạm lên cấp trên. Bị cáo nhắn tin cho Chủ tịch xã, yêu cầu đến ngày 29-7-2019 phải rút từ nguồn tiền xã quản lý, đưa cho mình 290 triệu đồng nếu không sẽ tố giác sai phạm.

Do lo sợ ảnh hưởng đến công việc của UBND xã, ngày 30-7-2019, ông T. đã chuyển tiếp tin nhắn này cho anh C., đồng thời yêu cầu anh đưa 60 triệu đồng cho Vui. Sau đó, ông T. đã lấy tiền cá nhân đưa lại cho anh C. số tiền đã đưa cho Vui.

Khi nhận tiền từ anh C., bị cáo có viết biên nhận và đe dọa: "Nếu đến ngày 30-8-2019, Ủy ban không thanh toán nốt cho tôi 240 triệu đồng, tôi sẽ làm đơn tố cáo".

Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng, bị cáo Vui có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã khắc phục hậu quả; được bị hại làm đơn xin giảm nhẹ… Do đó, tòa phúc thẩm quyết định giảm án, chuyển hình phạt của Nguyễn Thị Vui từ 36 tháng tù sang cho hưởng án treo.

