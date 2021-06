Thanh niên 21 tuổi gắn camera, gửi hình tống tiền các cặp đôi vào nhà nghỉ

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 19:30 PM (GMT+7)

Điệp gắn camera quay lén các cặp đôi trong nhà nghỉ rồi lấy clip đe dọa, buộc các nạn nhân đưa tiền, nếu không sẽ tung lên mạng.

Điệp thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 1/6, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tạm giữ Bùi Đức Điệp (21 tuổi, quê Hải Dương) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo đó, ngày 31/5, nhận tin báo của một nhân viên khách sạn trên đường Phan Xích Long, nghi vấn đề việc Điệp lắp camera quay lén trong phòng nghỉ, công an đã đến hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong balo Điệp có nhiều ảnh chụp người nằm trên giường kèm dòng chữ “người trong ảnh alo ngay”, một camera cỡ nhỏ và nhiều cuộn băng keo.

Điệp khai đã lên mạng mua camera có khả năng quan sát trực tiếp trên điện thoại, sau đó đến thuê phòng khách sạn rồi lắp camera dưới tivi.

Điệp quan sát trên camera, khi thấy có cặp đôi vào phòng ân ái thì đến chờ trước cổng khách sạn. Khi khách ra về, đối tượng bám theo để biết địa chỉ nhà nạn nhân rồi liên hệ.

Khi nạn nhân gọi điện thì Điệp yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ tung clip lên mạng.

Kiểm tra nơi ở của Điệp, công an tạm giữ dàn máy tính, máy in và một số vật dụng khác dùng vào mục đích quay lén, lưu trữ video, in ảnh để tống tiền.

Công an quận Phú Nhuận thông báo, ai là nạn nhân của Điệp thì liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Phú Nhuận để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

