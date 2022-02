Nóng trong tuần: Quán ốc thuê người mặc bikini làm hành động đồi trụy để câu khách

Chủ Nhật, ngày 20/02/2022 19:04 PM (GMT+7) Chia sẻ

Quán ốc thuê người mặc bikini làm hành động đồi trụy để câu khách; Phẫn nộ, cha ruột bế con gái 5 tuổi ném xuống sông; Nổ súng bắn hai vợ chồng hàng xóm ở Thái Nguyên rồi tự sát;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Quán ốc thuê người mặc bikini làm hành động đồi trụy để câu khách

Một người mặc bikini phục vụ trong quán

Vào lúc 20h30 ngày 14/2, quán Ốc Baby, trên đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, TP Vĩnh Long thuê một nhóm thanh niên (đa phần thuộc cộng đồng LGBT) để tổ chức ca hát, khiêu vũ, biểu diễn.

Những thanh niên này chỉ mặc bikini, đi xung quanh quán để chèo kéo khách bằng những hành động phản cảm, mang tính chất đồi trụy. Quán này còn mở nhạc, ca hát với âm thanh lớn làm ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh đến 0h10 ngày 15/2. Hoạt động này được một số khách tại quán phát trực tiếp, quay phim rồi chia sẻ trên mạng xã hội.

Công an đã mời làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.K.H (32 tuổi; ngụ quận 8, TP.HCM) chủ quán Ốc Baby về hành vi liên quan lĩnh vực văn hóa; an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Công an TP Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với H. và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Phẫn nộ, cha ruột bế con gái 5 tuổi ném xuống sông

Nghi phạm Trần Văn Viên được dẫn giải đến vị trí ném con của mình xuống sông để thực nghiệm hiện trường.

Khoảng 19h30 ngày 16/2, Trần Văn Viên (SN 1992, ngụ xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đến nhà vợ cùng thôn để nói chuyện với mẹ vợ.

Trong quá trình nói chuyện, Viên đã nảy sinh ý định giết con gái ruột mình đang ở nhà mẹ vợ. Sau đó, Viên bồng bé đi từ nhà vợ mình xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển ném bé xuống sông. Ném xong, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình và bị công an xã khống chế ngay sau đó.

Tại cơ quan công an Viên khai do gọi điện cho vợ đang ở TP.HCM nhưng vợ không nghe máy nên nảy sinh ghen tuông, nghi vợ ngoại tình. Bức xúc Viên bồng con ném xuống sông.

Trưa 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải).

Nguyên nhân vụ nổ súng bắn gục 2 vợ chồng hàng xóm rồi tự sát

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Khoảng 9h50 ngày 15/2, ông Lê Văn Tới (SN 1971) và vợ là bà Phạm Thị Đoàn (SN 1971) đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh L.V.V (SN 1992) tại xã Dân Tiến, Võ Nhai, Thái Nguyên thì bị Lê Văn Hữu (SN 1981, trú cùng xã) đứng trên tầng 2 dùng súng bắn ông Tới và bà Đoàn. Sau đó, đối tượng đã dùng súng tự sát.

Hậu quả, Hữu và ông Tới tử vong, bà Đoàn bị thương nặng.

Điều tra bước đầu Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, giữa đối tượng Hữu và những người liên quan có phát sinh mâu thuẫn cá nhân trong việc vay nợ tiền.

Nghi phạm Hữu chưa có tiền án, tiền sự tại địa phương, gia đình Hữu có kinh tế bình thường, đối tượng chủ yếu làm nông và làm tự do. Giữa gia đình Hữu và gia đình ông Tới không có quan hệ anh em họ hàng.

Ngày 16/2, một lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho biết, khẩu súng mà Hữu sử dụng để gây án và tự sát là súng quân dụng.

Kết luận nguyên nhân chết của bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành

Hai bị can vụ án Trang và Thái

Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo kết luận giám định liên quan đến vụ bé gái N.T.V.A (8 tuổi) bị bạo hành, đánh chết ở quận Bình Thạnh. Kết luận giám định nêu nguyên nhân chết của nạn nhân là chết do phù phổi cấp và sốc chấn thương.

Liên quan vụ án trước đó, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1996, quê Gia Lai) về tội giết người và hành hạ người khác.

VKS cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, cha ruột cháu V.A) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Trước đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự và tội che giấu tội phạm theo Điều 389 BLHS. Và các quyết định khởi tố đối với hai bị can Trang và Thái. Cả hai bị Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp vào ngày 22/12/2021.

Vào TP.HCM nhập học, nam sinh được phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Chiều 16/2, Công an TP.HCM họp báo thông tin về vụ nam sinh viên N.V.N (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích nhiều ngày và sau đó phát hiện tử vong ở sông Sài Gòn.

Trước đó ngày 11/2, N. lên xe khách từ tỉnh Bình Định về bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh để làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, TP Thủ Đức. Khi xe khách đến Bến xe Miền Đông, người chị họ ra đón N. thì không liên lạc được nên hối hả tìm kiếm nhưng không có kết quả nên báo công an.

Sáng 15/2, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh) nên báo cơ quan chức năng. Kết quả điều tra xác định thi thể nạn nhân là N.V.N.

Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cho thấy, N. chết do ngạt nước, trong balô đeo sau lưng có một cục đá 10kg.

Công an TP.HCM xác định nạn nhân đã đến khu vực trên tự tử. Nguyên nhân tự tử chưa xác định được.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-quanoc-thue-nguoi-mac-bikini-lam-hanh-dong-doi-truy-de-cau-kha...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-quanoc-thue-nguoi-mac-bikini-lam-hanh-dong-doi-truy-de-cau-khach-50202220219510555.htm