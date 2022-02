Nổ súng bắn chết hàng xóm ở Thái Nguyên: Người thân 2 bên nói gì về chuyện nợ nần?

Thứ Năm, ngày 17/02/2022 14:04 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cả hai gia đình bị hại và nghi phạm đều không biết số tiền nợ cụ thể là bao nhiêu vì không có giấy tờ vay nợ.

Ngôi nhà 2 tầng nơi Hữu nổ súng bắn vợ chồng hàng xóm rồi dùng súng tự sát.

Liên quan đến vụ nổ súng bắn vợ chồng hàng xóm ở Thái Nguyên, ngày 17/2, Công an tỉnh Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 3 người thương vong xảy ra trên địa bàn xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Chiều tối 16/2, PV tìm đến nhà nghi phạm Lê Văn Hữu (SN 1981, trú xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến). Bà Hạ - mẹ Hữu cho biết, bản thân bà có biết qua về mâu thuẫn tiền bạc giữa con trai và gia đình ông Lê Văn Tới (SN 1971, hàng xóm Hữu) nhưng không biết rõ số tiền nợ là bao nhiêu. Hữu từng kể với mẹ về việc ông Tới nhận sẽ trả thay con trai, nhưng qua nhiều thời gian vẫn chưa thanh toán nốt.

Đại diện phía gia đình ông Tới cho hay, số tiền vay nợ giữa người con trai thứ 2 của ông Tới và Hữu đã được gia đình thanh toán nhiều lần, áng chừng số tiền vay chỉ khoảng 10 - 20 triệu đồng. Gia đình cũng đã nhiều lần thanh toán tiền gốc và lãi đầy đủ cho Hữu. Tuy nhiên, do vay nợ không có giấy tờ, chỉ nói miệng với nhau nên Hữu cho rằng gia đình ông Tới chưa trả đủ. Nghi phạm đã nhiều lần đứng bên nhà chửi bới, gây gổ với gia đình ông Tới.

Để đề phòng Hữu tiếp tục gây sự, gia đình đã lắp camera an ninh và xây tường rào. Gia đình cũng đã gửi đơn cầu cứu đến cơ quan công an. Tuy nhiên, khi bức tường rào còn chưa được hoàn thiện, cơ quan công an đang giải quyết việc mâu thuẫn giữa Hữu và gia đình ông Tới thì bi kịch xảy ra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 9h50 ngày 15/2, ông Tới và vợ là bà Phạm Thị Đoàn (SN 1971) đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh L.V.V (SN 1992) tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, thì bị Hữu đứng trên tầng 2 nhà Hữu dùng súng bắn ông Tới và bà Đoàn. Sau đó, đối tượng đã dùng súng tự sát.

Hậu quả, Hữu và ông Tới tử vong, bà Đoàn bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Quá trình điều tra, bước đầu Công an tỉnh Thái Nguyên xác định giữa Hữu và những người liên quan có phát sinh mâu thuẫn cá nhân trong việc vay nợ tiền.

Nguồn: http://danviet.vn/no-sung-ban-chet-hang-xom-o-thai-nguyen-nguoi-than-2-ben-noi-gi-ve-chuyen-no-n...Nguồn: http://danviet.vn/no-sung-ban-chet-hang-xom-o-thai-nguyen-nguoi-than-2-ben-noi-gi-ve-chuyen-no-nan-5020221721459421.htm