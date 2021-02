Nóng trong tuần: “Ma men” lao vào lều cưỡng bức người phụ nữ giữa ban ngày

Chủ Nhật, ngày 07/02/2021 19:00 PM (GMT+7)

“Ma men” lao vào lều cưỡng bức người phụ nữ giữa ban ngày; Trùm giang hồ đất Mỏ Dũng “Phương” cùng 5 đàn em sa lưới;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

“Ma men” lao vào lều cưỡng bức người phụ nữ giữa ban ngày

Đặng Mạnh Tưởng (ảnh nhỏ)

Ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Mạnh Tưởng (31 tuổi, trú xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Trước đó, sáng 23/1, Tưởng đến nhà một người dân trong thôn giúp đám cưới và uống rượu tại đây.

Nhậu xong, Tưởng phóng xe máy đến trang trại của gia đình chị H. cùng thôn. Tại đây, “yêu râu xanh” đã lao vào khống chế chị nữ chủ trang trại rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Tuy nhiên, chị H. đã lấy được một con dao làm vườn và phản kháng quyết liệt. Không thể thực hiện ý đồ, Tưởng bỏ đi.

Chị H. sau đó đã đến trụ sở cơ quan công an trình báo. Đến chiều 24/1, Tưởng đã ra trình diện tại cơ quan công an và đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc.

Trùm giang hồ đất Mỏ Dũng “Phương” cùng 5 đàn em sa lưới

Dũng “Phương” tại cơ quan Công an

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an thành phố Cẩm Phả phá chuyên án, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng về hành vi Đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề do Trần Quốc Dũng, biệt danh Dũng "Phương" (SN 1977, trú TP Cẩm Phả) cùng đồng bọn tổ chức.

Ngoài Trần Quốc Dũng, đường dây đánh bạc còn có sự tham gia của 5 đối tượng nữ gồm: Đặng Thị Xuân Phương (SN 1977); Nguyễn Ái Vân (SN 1979); Vũ Thị Hạnh (SN 1972); Lại Thị Thanh (SN 1977) và Vũ Thị Quyên (SN 1986), tất cả đều trú TP Cẩm Phả.

Bước đầu, Cơ quan Công an thu giữ 10 điện thoại di động các loại; 1 xe ô tô, 1 còng số 8 và 3 hộp pháo sáng. Quá trình điều tra ban đầu xác định các đối tượng này đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với tổng số tiền đã đánh bạc là hơn 600 triệu đồng.

Dũng từng có 3 tiền án vào các năm 2013, 2008 và 2000 về các tội danh: Gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật và 3 tiền sự về tội cố ý gây thương tích và xuất cảnh trái phép.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án và tiếp tục thu thập tài liệu, đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý triệt để các hành vi vi phạm đối với các đối tượng trong băng nhóm này theo quy định.

Phá đường dây "sung sướng tại gia" có chân dài xoa bóp, chiều chuộng quý ông tới bến

Khách sạn cao cấp nơi 2 nhân viên massage phục vụ 2 quý ông

Ngày 1/2, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Thu (SN 1991, trú tại Hưng Yên, tên đối tượng đã được thay đổi) và Dương Thành Lâm (SN 1985, trú TP.Hà Nội, tên nhân vật đã được thay đổi) về hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 31/12/2020, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đã kiểm tra hành chính một khách sạn tại phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 2 cặp nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm.

Tại trụ sở công an, 2 “quý ông” khai nhận, thông qua mạng xã hội đã đặt hàng Lâm về việc gọi 2 chân dài cùng dịch vụ “thiên đường sung sướng” đến phục vụ tại khách sạn mà 2 “quý ông” này chọn trước. Sau khi hành sự xong, số tiền phải chi trả cho mỗi nhân viên massage là 1,8 triệu đồng/lượt.

Nhận đơn hàng từ khách, Lâm liên hệ với Thu, nhờ Thu làm cầu nối gọi 2 nhân viên massage đến phục vụ 2 quý ông nói trên.

Về phía 2 gái bán dâm khai nhận, qua mạng xã hội có quen biết Thu và được Thu giới thiệu cho 2 vị khách nói trên. Sau khi tiếp khách xong, mỗi người sẽ chuyển lại 600.000 đồng tiền công giới thiệu cho Thu qua hình thức chuyển khoản.

Trốn chốt kiểm dịch, 4 người bị phạt 100 triệu đồng

4 người trốn chốt chiểm dịch tại cơ quan công an

Tối 31/1, UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với 4 công dân về hành vi Không thực hiện quyết định, kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A, theo Nghị định 117 của Chính phủ.

4 người bị xử phạt gồm Nguyễn Thị N. (29 tuổi, trú tỉnh Hải Dương), Vũ Hải M. (27 tuổi), Mai Ngọc N. (31 tuổi) và Nguyễn Ngọc A.(31 tuổi), cùng trú tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, nhóm người này đã trốn qua trạm kiểm soát dịch trên Cầu Đá Vách (giáp Kinh Môn, Hải Dương). Khi bị bắt, cả 4 người khai báo y tế quanh co không trung thực.

Sau khi lập biên bản, cơ quan công an có tờ trình UBND thị xã Đông Triều xử phạt vi phạm hành chính với mức 25 triệu đồng/người.

Nữ công nhân 18 tuổi bị bạn trai đâm tử vong vì đòi chia tay

Điểu Sảnh tại cơ quan công an

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Điểu Sảnh (22 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là chị T.H (18 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) bạn gái của Điểu Sảnh.

Trước đó, Điểu Sảnh và chị T.H. có mối quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, cả hai mâu thuẫn, chị H. muốn chia tay nhưng Điểu Sảnh níu kéo.

Đêm 1/2, khi đi ăn tối về đến khu vực lô cao su thì cả hai dừng xe nói chuyện, Điểu Sảnh đã dùng dao đâm vào chị H. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Sảnh trốn về ấp Bưng Xê, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài cho đến khi bị công an đã bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Về con dao gây án, đối tượng đã vứt trên đường bỏ trốn.

