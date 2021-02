"Yêu râu xanh" lao vào lều cưỡng bức chủ trang trại giữa ban ngày

Thứ Ba, ngày 02/02/2021 10:22 AM (GMT+7)

Ngay sau khi chị H ra cơ quan công an trình báo, Tưởng đã tự đến trình diện và đầu thú.

Ảnh: Đặng Mạnh Tưởng tại trụ sở công an.

Ngày 2/2, một lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Mạnh Tưởng (31 tuổi, trú xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Trước đó, sáng 23/1, Tưởng đến nhà một người dân trong thôn giúp đám cưới và uống rượu tại đây.

Đến khoảng 11h cùng ngày, Tưởng rời đám cưới rồi đến một quán bia và uống tiếp. Sau khoảng 1 tiếng nhậu ở quán bia, Tưởng chở bạn về nhà rồi phóng xe máy đến trang trại của gia đình chị H. cùng thôn.

Tại trang trại, Tưởng ngồi nói chuyện với chị H. trong khi chị này đang làm việc. Sau đó, Tưởng vào lều nằm nghỉ.

Ít phút sau, chị H. xong việc và tiến vào lều. Lúc này, Tưởng nảy sinh ý định cưỡng bức chị H. Nghĩ là làm, “yêu râu xanh” lao đến khống chế chị H. rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Tuy nhiên, chị H. đã lấy được một con dao làm vườn và phản kháng quyết liệt. Không thể thực hiện ý đồ, Tưởng bỏ đi khỏi lều và đến một nhà nghỉ thuê phòng để ngủ.

Chị H. sau đó đã đến trụ sở cơ quan công an trình báo. Đến chiều 24/1, Tưởng đã ra trình diện tại cơ quan công an và đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc.

Nguồn: http://danviet.vn/yeu-rau-xanh-lao-vao-leu-cuong-buc-chu-trang-trai-giua-ban-ngay-50202122102328...Nguồn: http://danviet.vn/yeu-rau-xanh-lao-vao-leu-cuong-buc-chu-trang-trai-giua-ban-ngay-5020212210232844.htm