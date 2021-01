Nóng trong tuần: Thanh niên trói tay, cưỡng bức người yêu của bạn từ Thái Bình về Hà Nội

Chủ Nhật, ngày 31/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Thanh niên trói tay, cưỡng bức người yêu của bạn từ Thái Bình về Hà Nội; Chị gái "trùm" giang hồ Dung Hà bỏ trốn, 8 đàn em lãnh đủ;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Thanh niên trói tay, cưỡng bức người yêu của bạn từ Thái Bình về Hà Nội

Đối tượng Tấn tại cơ quan công an (ảnh tư liệu)

Ngày 30/1, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Bùi Văn Tấn (SN 1989, quê ở Kiến Xương, Thái Bình) để điều tra hành vi "Hiếp dâm".

Theo đó, chị H. (là sinh viên trọ tại Hà Nội) quen với Tấn trong một lần đi ăn uống cùng người yêu. Thời gian gần đây chị H. xảy ra xích mích với người yêu nên chị này và Tấn thường xuyên nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau.

Vào trưa 17/1, Tấn điều khiển xe ô tô đến đón chị H. về Thái Bình ăn cưới. Đến 21h cùng ngày, cả hai trở về Hà Nội.

Khoảng 24h, khi đến khu vực Bệnh viện Nhi Thái Bình thấy đường vắng vẻ, Tấn lấy 1 dây vải trói tay chị H. ra sau ghế lái rồi thực hiện hành vi hãm hiếp mặc cho nạn nhân phản ứng gay gắt. Chưa dừng lại, “yêu râu xanh” tiếp tục đưa nạn nhân vào 1 khách sạn tại TP Thái Bình và cưỡng hiếp.

Trưa hôm sau, khi về tới Hà Nội, Tấn nhắn tin đe doạ chị H., nếu không đến nhà nghỉ để Tấn "yêu" thì sẽ tung những hình ảnh tại khách sạn ở Thái Bình lên mạng, gửi cho bạn trai chị H. Sợ hãi, chị H. một lần nữa phải đến nhà nghỉ nơi Tấn ở trong đêm 18/1. Tại đây, “yêu râu xanh” tiếp tục có "quan hệ" với nạn nhân.

Trưa 19/1, chị H. đã đến trình báo tại Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy). Bùi Văn Tấn bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp.

Chị gái "trùm" giang hồ Dung Hà bỏ trốn, 8 đàn em lãnh đủ

Đàn em Oanh Hà ra tòa về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"

Chiều 29-1, TAND TP.HCM kết thúc xét xử và đưa ra hình phạt đối với 8 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép gần 100kg ma túy.

Kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia này là Vũ Hoàng Oanh (SN 1957; tức Oanh Hà - chị gái “trùm” giang hồ Dung Hà). Oanh đã lẩn trốn, đang bị truy nã.

Theo đó, HĐXX phạt 6 bị cáo mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý, gồm: Vũ Quang Trung (SN 1960), Trần Văn Thình (SN 1976), Nguyễn Thị Huệ (SN 1969), Phạm Duy Minh (SN 1979), Phạm Thị Bình (SN 1973), Trần Văn Cường (SN 1984).

Cùng phạm tội trên, hai bị cáo Đồng Dương Nam (SN 1971) và Trần Thị Lệ Chi (SN 1975) lãnh án chung thân.

Căn cứ hồ sơ vụ án cùng diễn biến phiên tòa, HĐXX kết luận, từ tháng 3 đến tháng 5-2018, Vũ Hoàng Oanh chỉ đạo đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia mang về TP.HCM tiêu thụ.

Làm theo chỉ đạo từ bà "trùm" Oanh Hà, các bị cáo nhiều lần sang Campuchia mua bán, vận chuyển ma túy về TP.HCM. Bị cáo Huệ và Thình có nhiệm vụ nhận hàng, mang đi phân phối.

HĐXX nhận định Vũ Hoàng Oanh là kẻ cầm đầu tạo ra đường dây mua bán ma túy có quy mô đặc biệt lớn này. 8 bị cáo giúp sức tích cực trong việc tổ chức, hoạt động của đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trong đó, bị cáo Cường giữ vai trò chính, trực tiếp tham gia mua bán gần 82 kg ma túy. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý.

Nữ giám đốc dọa tung “clip nóng” tống tiền hiệu trưởng

Chân dung Nguyễn Thị Lan

Ngày 25/1, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1985, trú phường Thanh Bình, TP Hải Dương, là Giám đốc Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Đức Trí) do có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 1/2021, Nguyễn Thị Lan đã nói với chị Đ.T.K.T (hiệu trưởng Trường Tiểu học T.M, TP Hải Dương) là mình có nhiều hình ảnh, clip có nội dung nhạy cảm của chị T. Đồng thời, Lan yêu cầu nữ hiệu trưởng phải đưa 180 triệu đồng, nếu không đối tượng sẽ đưa các hình ảnh, clip "nóng" này lên mạng xã hội, báo chí và cung cấp cho các lãnh đạo thành phố.

Đến ngày 23/1, khi Lan đang nhận tiền của chị T. tại Trường Tiểu học T.M thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

9X giết nữ chủ nợ, nhét thi thể vào bao tải phi tang xuống hồ

Quàng Văn Thượng tại trụ sở công an

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ Quàng Văn Thương (SN 1991, trú xã Chiềng Cọ, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 17h ngày 23/1, người dân phát hiện một bao tải nổi trên mặt hồ thủy lợi bản Muông, xã Chiềng Cọ, bên trong có một thi thể người.

Nạn nhân sau đó được xác định là bà Đ.T.T (SN 1971, trú tại Tổ 1, phường Chiềng Sinh, TP.Sơn La).

Sau 20 giờ vào cuộc điều tra, công an đã bắt được nghi can gây án là Quàng Văn Thương.

Theo đó, Thượng khai nhận, do có quen biết với bà T. nên đã vay mượn tiền của nạn nhân. Ngày 15/1, bà T đến đòi tiền nên đối tượng đã giết và cướp 18 triệu đồng, 2 điện thoại, sau đó cho xác nạn nhân vào bao tải rồi đưa lên Hồ thủy lợi bản Muông để phi tang.

Bắt Tuấn "kỹ" và đàn em Khánh "trắng"

Hoàng Văn Tuấn và tang vật trong vụ án - Ảnh: M.A.

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Hoàng Văn Tuấn (tức Tuấn "Kỹ", SN 1983); Nguyễn Quang Vinh (tức Vinh "đồng", SN 1962, là "đàn em" của Khánh "Trắng"); Phạm Sơn Tùng (SN 1984, cùng trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cùng 3 người khác để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc; Tàng trữ vũ khí quân dụng và cho vay nặng lãi.

Trước đó, qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm tội phạm có tổ chức do đối tượng Hoàng Văn Tuấn cầm đầu có biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay lãi trên địa bàn TP Hà Nội.

Đến ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 8 nghi phạm trong đường dây.

Đáng chú ý, khám xét nơi ở của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu nhiều súng, đạn quân dụng và nhiều tài liệu liên quan thể hiện việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Theo thống kê, số tiền các đối tượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu tháng 1/2020 đến nay lên đến hàng tỉ đồng. Ngoài ra, Tuấn mở 1 cơ sở hoạt động "tín dụng đen" tại quận Long Biên (Hà Nội) thu tiền lãi của khách đóng họ hằng ngày cho Tuấn với tiền lương từ 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng/tháng.

