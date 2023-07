Bị truy sát, 2 anh em ruột ở Hải Phòng gặp nạn tử vong

Ngày 28/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố 13 bị can về các tội danh Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Hiện trường nơi hai anh em Tuyển và Tình tử vong

Các đối tượng bị khởi tố về tội Giết người gồm Vũ Xuân Thắng (SN 2005), Đỗ Anh Tú (SN 2004), Nguyễn Mạnh Dương (SN 2004), Nguyễn Quang Vinh (SN 2005), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2006), Đỗ Khánh Hòa (SN 2006), Nguyễn Văn Tuyên (SN 2006), Nguyễn Tiến Hưng (SN 2008), Lê Đình Cương (SN 2002, cùng trú huyện Thủy Nguyên); Đỗ Việt Anh (SN 2005) và Nguyễn Văn Đức (SN 2005, cùng trú thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Riêng Phạm Huy Hoàng (SN 2003) và Tô Thành Đạt (SN 2003, cùng trú thị xã Kinh Môn, Hải Dương) bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài các quyết định khởi tố các bị can nói trên, cơ quan công an cũng đã ra quyết định truy nã 4 bị can gồm Nguyễn Văn Đức, Lê Đình Cương, Phạm Huy Hoàng, Tô Thành Đạt. Sáng 28/7, Lê Đình Cương đã đến trụ sở công an đầu thú. Công an TP Hải Phòng đang tiếp trục truy nã 3 bị can còn lại để phục vụ công tác điều tra.

Chân dung 3 bị can bị truy nã

Trước đó, khoảng 2h20 ngày 19/6, Phạm Văn Tuyển (SN 2007) và Phạm Văn Tình (SN 2008, em trai Tuyển, cùng trú xã An Sơn, Thủy Nguyên) điều khiển chiếc xe máy di chuyển trên đường liên xã đoạn qua xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên. Trong lúc di chuyển, xe máy của hai anh em đâm trúng gốc cây, cả hai tử vong tại chỗ.

Quá trình điều tra, phòng PC02 xác định thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, hai nạn nhân bị một nhóm đối tượng sử dụng tuýp sắt, dao, kiếm đuổi chém. Trong lúc bỏ chạy, xe máy do Tuyển và Tình điều khiển mất lái, đâm trúng gốc cây ven đường dẫn đến cả hai tử vong. Nhóm đối tượng truy sát 2 nạn nhân đã vứt vũ khí rồi lái xe bỏ chạy.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]