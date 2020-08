Quảng Ninh: Sau tiếng nổ như súng, 2 người đàn ông tử vong

Thứ Bảy, ngày 08/08/2020 14:10 PM (GMT+7)

Theo vị lãnh đạo địa phương, 2 người đàn ông là hàng xóm, nhà ngay cạnh nhau.

Hiện trường vụ việc

Ngày 8/8, ông Nguyễn Bình Thiên, Chủ tịch UBND phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng khiến 2 người thiệt mạng.

Theo ông Thiên, sự việc xảy ra vào đêm 7/8, tại khu 4, phường Đại Yên, người dân nghe thấy 2 tiếng nổ lớn như tiếng súng nên đã chạy ra kiểm tra và phát hiện 2 người đàn ông tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là anh Đ.N.V. và anh H.Đ.L. (SN 1973, trú phường Đại Yên) là hàng xóm cạnh nhà nhau. Tại hiện trường, bên cạnh thi thể hai người có một khẩu súng.

Sự việc sau đó được báo tin đến chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Công an phường Đại Yên đã phong toả hiện trường, phối hợp Công an TP.Hạ Long và Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

"Chúng tôi không nắm được thông tin 2 người có mâu thuẫn với nhau hay không. Hiện cả hai đều đã tử vong, nguyên nhân đang được phía công an điều tra, làm rõ", ông Thiên thông tin.

