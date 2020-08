Thông tin bất ngờ về chiếc tàu khách cháy ngùn ngụt ở biển Kiên Giang

Thứ Bảy, ngày 08/08/2020 07:03 AM (GMT+7)

Cục Đăng kiểm VN cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, tàu Phương Nam 6 đã hết hạn đăng kiểm, không được phép tham gia giao thông.

Hiện trường lúc tàu cháy - Ảnh: Xuân Lam

Chiều 7/8, Cục Đăng kiểm VN thông tin về tình trạng kỹ thuật chiếc tàu chở người Phương Nam 6 mang biển số KG-23239 bị bốc cháy dữ dội trên vùng biển Kiên Giang.

Theo Cục Đăng kiểm VN, thời điểm xảy ra cháy, phương tiện không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật để khai thác. Cụ thể, theo dữ liệu đăng kiểm, tàu Phương Nam 6 có số đăng ký hành chính KG-23239, số đăng kiểm: V68-0550.

Tàu được thiết kế với công suất máy 150CV, trọng tải toàn hần 18,6 tấn, sức chở 48 người, hoạt động vùng SI. Chủ tàu theo giấy đăng ký là Công ty TNHH MTV Hà Phương An, địa chỉ tại thị trấn An Thới, Phú Quốc, Tiên Giang. Tàu được Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang kiểm tra an toàn kỹ thuật hàng năm và lần cấp giấy chứng nhận đăng kiểm gần nhất là 26/2/2019, có thời hạn đến 28/3/2020.

“Thời điểm xảy ra tai nạn, phương tiện trên đã hết hạn đăng kiểm, không được phép tham gia giao thông. Chi cục Đăng kiểm Kiên Giang liên lạc qua điện thoại với chủ tàu thì được biết chủ tàu đã bán chiếc tàu trên cho một chủ mới có địa chỉ ở Hà Tiên, Kiên Giang. Song chủ mới vẫn chưa thực hiện sang tên đổi chủ theo quy định”, đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết.

Liên quan đến diễn biến vụ tai nạn, khoảng 8h30 ngày 7/8, phương tiện trên khởi hành từ bến tàu Hà Tiên đi quần đảo Hải Tặc. Đến khoảng 9h xảy ra cháy trên tàu, được tàu cứu hộ của bộ đội biên phòng cứu nạn và kéo về đồn biên phòng Hà Tiên (chân cầu Tô Châu). Khi xảy ra sự cố, trên tàu có 21 người và 4 thuyền viên. May mắn không xảy tổn thất về người, song tàu bị hư hại nặng do cháy.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan đăng kiểm, nguyên nhân cháy có thể do chập điện từ buồng máy, sau đó cháy lan đến khoang chở khách.

“Cục Đăng kiểm VN đã báo cáo Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia về vụ tai nạn, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các bộ phận, đơn vị đăng kiểm trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”, đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết.

