Những cuộc vây bắt tại điểm nóng ma túy Co Tang

Là huyện vùng cao biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh với đường biên giáp với nước bạn Lào, cuộc chiến đấu chống tội phạm nói chung và tội phạm truy nã nói riêng ở Vân Hồ (Sơn La) chưa bao giờ hết “nóng”...

Hai đối tượng truy nã nguy hiểm

9h10 ngày 4-3, tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh triển khai kế hoạch bắt giữ Sồng A Tồng (SN 1969, trú tại bản Co Tang).

Tồng là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị truy nã từ năm 2018 theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hắn ta có mối quan hệ phức tạp với một số đối tượng có tiền án, tiền sự khác. Không những vậy, thủ đoạn tạo vỏ bọc của đối tượng này cũng vô cùng tinh vi, xảo quyệt, gây khó khăn trong quá trình theo dõi của cơ quan chức năng.

Công an huyện Vân Hồ họp bàn phương án truy bắt tội phạm truy nã.

Vân Hồ là địa bàn giáp biên giới nên lực lượng Công an nhận định rất có thể hắn sẽ chạy trốn sang phía nước bạn Lào hoặc có thể tiếp tục hoạt động một cách kín kẽ. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Vân Hồ cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã quán triệt tới từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, phải thường xuyên theo dõi khu vực nhà ở của đối tượng, ngoài ra các lực lượng chức năng cũng cần phải phối hợp với nhau một cách chặt chẽ, sao cho sớm bắt giữ được đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Sau nhiều tháng ròng theo dõi, trinh sát phát hiện Sồng A Tồng đang lẩn trốn tại nhà ở tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, có sự bao bọc của họ hàng. Bản Co Tang là một trong những bản từ trước đến nay vô cùng phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Hiện nay tại bản Co Tang nói riêng và xã Lóng Luông nói chung vẫn còn nhiều đối tượng truy nã đang lẩn trốn. Đường vào bản Co Tang rất khó đi, đã thế chiếm phần lớn trong ngày là mây mù bao phủ, việc theo dõi cũng không hề đơn giản.

Là kẻ trốn truy nã nên Tồng rất cảnh giác, thường xuyên mang súng bên người, nếu như phát hiện bị Cơ quan công an theo dõi, hắn sẽ sẵn sàng bắn trả. Điều khó khăn nữa là xung quanh nơi cư trú của đối tượng có nhiều gia đình, bà con thuộc dòng tộc nên phương án bắt giữ phải được tính toán rất cẩn thận, chỉ một chi tiết nhỏ nếu bị lộ là sẽ “xôi hỏng bỏng không”.

Tráng A Thào Bị bắt cùng 5 khẩu súng.

Tuy nhiên, không thể để đối tượng trốn truy nã mãi ngoài vòng pháp luật, bởi một ngày chưa bị bắt là Tồng còn tiếp tục gây họa cho cộng đồng, vì vậy Trung tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Công an huyện Vân Hồ, xác định phải bắt ngay đối tượng nếu không sẽ không còn thời điểm nào thích hợp hơn. Tổ công tác của Công an huyện Vân Hồ cùng Công an huyện Mộc Châu và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh lên kế hoạch, tổ chức giăng lưới “cất vó” thành công Sồng A Tồng.

Cũng tại bản Co Tang, trong sáng ngày 23-1, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Sơn La và Tiểu đoàn 2 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã tổ chức lực lượng, bắt giữ thành công đối tượng Tráng A Thào (SN 1963). Thào bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy nã vào ngày 8-9-2003. Là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, hắn tìm mọi cách trốn chạy sự truy lùng của pháp luật.

Gần 20 năm qua, Thào tưởng chừng không ai có thể phát hiện được mình. Tại Cơ quan công an, Thào khai nhận, khi biết bản thân bị truy nã, y đã trốn tại nhà ở bản Co Tang xây dựng hệ thống tường rào kiên cố xung quanh và móc nối với một người không rõ tên tuổi, địa chỉ ở khu vực biên giới mua 2 khẩu súng quân dụng, đạn và 3 khẩu súng tự chế, luôn mang theo bên người để chống lại lực lượng chức năng và tẩu thoát lên rừng nếu bị phát hiện bắt giữ.

Đối tượng Sồng A Tồng bị bắt sau 4 năm lẩn trốn.

Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an đã thu trên người đối tượng 1 khẩu súng K59 có 11 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng sẵn sàng bắn trả lực lượng Công an khi thấy nguy cơ bị bắt. Tại hiện trường, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 1 khẩu súng AK, 30 viên đạn, 3 khẩu súng tự chế, 5,9 triệu đồng Việt Nam và một số tang vật liên quan khác.

Gian nan lần theo dấu vết

Việc truy bắt tội phạm bình thường đã khó nhưng với tội phạm đang có lệnh truy nã thì khó khăn lại càng nhân lên gấp bội. Bởi các đối tượng luôn tìm mọi cách, sử dụng đủ các quái chiêu hòng qua mắt Cơ quan công an như: thay tên đổi họ, cải dạng, thông qua các mối quan hệ tìm đến một nơi hẻo lánh bên kia biên giới... để lẩn trốn. Công tác xác minh, truy bắt các đối tượng này gặp vô số những khó khăn, đòi hỏi lực lượng làm công tác “tầm nã” phải mưu trí, có đầu óc phán đoán tốt trong quá trình lần tìm theo dấu vết tội phạm.

Một góc xã Lóng luông, huyện Vân Hồ.

Thiếu tá Tô Hùng Mạnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Vân Hồ cho biết, việc theo dõi và “cất vó” thành công các đối tượng truy nã cũng vấp phải vô vàn những hiểm nguy, các đối tượng luôn thủ sẵn vũ khí nóng trong người khi bị phát hiện sẵn sàng chống trả ngay lập tức.

Thiếu tá Mạnh cho biết thêm, tại tỉnh Sơn La nói chung và huyện Vân Hồ nói riêng, mỗi lần nhận được đầu mối thông tin về tội phạm là các anh lại có một chuyến công tác dài ngày, nhiều khi hành quân cả tuần trong rừng núi. Trung tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết, để bắt giữ được các đối tượng truy nã, từ nhiều năm nay, Công an huyện đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng khác để khai thác thông tin liên quan đến đối tượng, từ đó mới chắp nối để dựng hồ sơ, lên phương án, kế hoạch xác minh bắt giữ đối tượng sao cho thuận lợi nhất cho lực lượng của mình. Không những vậy, Ban chỉ huy Công an huyện cũng quán triệt đến CBCS làm nhiệm vụ cần phải làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn nơi mà đối tượng đang lấy đó làm nơi lẩn trốn.

Luôn mang theo súng đạn, Sồng A Tồng sẵn sàng chống trả lực lượng Công an.

Đối tượng truy nã sau nhiều năm lẩn trốn bị Công an huyện Vân Hồ bắt giữ.

“Hiện nay, khi chúng ta đang tiến tới chính phủ điện tử, chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng quản lý hành chính cấp huyện và công an các xã thông qua công tác quản lý hành chính và công tác quản lý nhân khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, quản lý địa bàn phát hiện các đối tượng nghi vấn bị truy nã, truy tìm cần kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin cho lực lượng bắt truy nã để phối hợp xác minh, truy bắt” Trung tá Việt cho biết thêm.

Luôn đối mặt với khó khăn, hiểm nguy nhưng với các anh, những người lính “tầm nã” nơi vùng biên viễn Vân Hồ, ngày nào còn đối tượng trốn truy nã chưa bị bắt thì họ vẫn luôn âm thầm làm công việc săn lùng theo “bóng chim tăm cá”.

