Xác chết trong đám cháy và kỹ năng che giấu siêu đẳng của kẻ sát nhân nghiện ma tuý

Thứ Năm, ngày 21/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Đám cháy bùng lên, ngọn lửa cao vút qua những hàng cây trong đêm tối bịt bùng. Trong căn nhà nhỏ của bà L, nhiều đồ đạc chỉ trong nháy mắt đã trở thành đống tro tàn. Lẫn trong những tàn tích đen xỉn là thi thể của người phụ nữ bị cháy xém.

Vụ cháy trong đêm

Đêm muộn 11/11/2016, căn nhà của bà Bùi Thị L (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa chỉ trong chốc lát đã bao trùm cả một khoảng không gian rộng lớn, mùi khét và khói đen cuộn vào trong gió.

Giữa mênh mông bóng tối, nhiều người dân xung quanh đã lao đến với quyết tâm dập lửa. Khi ngọn lửa tắt, căn nhà của bà L dường như chỉ còn là "tàn tích". Trong đám tro ám khói, thi thể người đàn bà xấu số hiện ra. Lúc đầu, ai cũng nghĩ bà L chết vì không kịp thoát ra khi ngọn lửa bùng lên.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng Công an huyện Sóc Sơn và Công an Hà Nội tỉ mỉ lật từng góc nhà để xem xét. Bà L được xác định tử vong, cơ thể bị đốt cháy gần như hoàn toàn.

Tuy vậy, khi các giám định viên của Công an Hà Nội tiến hành khám nghiệm tử thi, họ đã phát hiện ra một bí mật. Trên cơ thể bà L xuất hiện nhiều vết thương có tác động của ngoại lực. Đám cháy tạo ra một hiện trường trống trơn với khói và những vật dụng bị than hoá, nhưng dưới con mắt nhà nghề của lực lượng công an thì có dấu hiệu của một cuộc vật lộn, xô xát.

Bà L được xác định đã tử vong trước khi đám cháy xảy ra. Như vậy, có thể vụ hỏa hoạn chỉ là cách mà nghi phạm đã cố tình gây ra hòng che giấu tội ác của mình.

Căn nhà xảy ra vụ việc (ảnh tư liệu)

Bới vết tro tàn

Nhiều giả thiết đã được các điều tra viên Công an Hà Nội đặt ra. Công tác khám nghiệm rất cẩn trọng, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

Bà L vốn có cuộc sống yên bình. Suốt bao năm bà này chẳng mâu thuẫn với ai, cũng chưa từng có những mối quan hệ "phức tạp".

Công tác khám nghiệm ban đầu cho thấy đồ đạc, tài sản của nạn nhân gần như còn nguyên. Vậy lý do vì sao một người phụ nữ hiền lành, chân chất lại có thể bị sát hại một cách dã man như thế? Mâu thuẫn nào đã tạo ra vụ án kinh hoàng này?

Suốt nhiều ngày sau đó, các trinh sát Công an Hà Nội tiến hành rà soát thông tin, truy tìm các manh mối dù là mơ hồ nhất về vụ án nhưng kết quả gần như bằng không. Lúc này, quá trình thu thập thông tin về nạn nhân vẫn diễn ra, các trinh sát phát hiện, bà L có mất một số tài sản, gồm: 3 nhẫn vàng và vài trăm nghìn đồng.

Các điều tra viên đã dựng lên bức tranh ban đầu của vụ án, đó là là một vụ "giết người, cướp tài sản". Từ đây, nghi phạm được phân loại, định hướng rõ ràng hơn. Rất nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma tuý, cờ bạc đều được rà soát.

Mặc dù công tác điều tra cơ bản được đẩy nhanh, nhưng suốt cả tháng trời vẫn chưa phát hiện được manh mối có giá trị.

Lúc này, các điều tra viên bắt đầu lật lại những đối tượng sinh sống gần khu vực xảy ra vụ án. Cách nhà bà L khoảng 300 mét là căn hộ của Tạ Văn Chiến (38 tuổi). Chiến là đối tượng nghiệm ma tuý, từng có tiền án về tội danh liên quan đến chất cấm. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, Chiến đã tự nguyện xin đi cai nghiện.

Sự "trái khoáy" này khiến lực lượng công an để ý. Bản thân Chiến từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc cách đây 10 năm. Thế nhưng, thời gian trước khi xảy ra vụ án mạng, Chiến hoàn toàn không có ý định "tự nguyện" quay trở lại trung tâm ấy.

Vì sao Chiến đột ngột thay đổi "tâm tính" như thế? Phải chăng gã nghiện "thâm niên" này lại có ý định "dứt tình với cái chết trắng" để quay lại cuộc sống như bao người? Chiến rơi vào tầm ngắm ngay sau khi các trinh sát phát hiện thêm nhiều điểm đáng nghi của gã vào thời điểm vụ án xảy ra.

Đối tượng Chiến (ảnh tư liệu)

Hơn 100 ngày vạch tội ác

Cùng với việc triển khai các mũi trinh sát đi thu thập chứng cứ, Công an Hà Nội đã cử người vào trại cai nghiện để làm việc với Chiến. Ngồi trước các điều tra viên, Chiến phủ nhận toàn bộ sự liên quan.

Việc nghi phạm số 1 cương quyết chối tội là điều khá dễ hiểu. Đi sâu vào tìm hiểu, các trinh sát phát hiện, ngày 14/10/2016, Chiến đã gây ra 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Tiên Dược (Sóc Sơn). Lệnh bắt giữ gã nghiện này để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản được thực hiện ngay sau đó.

Suốt nhiều ngày, Chiến vẫn giữ thái độ "không biết, không thấy" về cái chết bất thường của bà L. Cho đến một ngày, khi các điều tra viên đã thu thập đầy đủ chứng cứ, Chiến mới chịu thừa nhận hắn là hung thủ sát hại bà L.

Chiến khai, vốn là hàng xóm, thường xuyên đi qua nhà bà L nên rất thông thạo địa bàn. Tối 10/11/2016, Chiến mượn xe máy của người thân với ý định "đi tuần" xem nhà nào sơ hở để trộm cắp.

Gã lượn xe nhiều vòng trong bóng tối, khi đến nhà bà L, Chiến phát hiện cửa không khóa cửa nên dựng xe máy lại rồi lội qua bờ ruộng để đi vòng ra cửa sau nhà người phụ nữ này.

Nhanh như một con mèo, Chiến leo qua hàng rào lẻn vào bên trong. Gã nằm im, thở rất nhẹ để "nghe ngóng".

Đôi mắt 'cú vọ" của tên trộm chuyên nghiệp dõi theo từng hành động phía trong căn nhà. Bất chợt, gã thấy bà L đem quần áo xuống nhà vệ sinh. Chỉ trong tích tắc, Chiến nhón chân vào nhà, chui "tọt" xuống gầm giường và nằm đợi "thời cơ gây án".

Một lúc sau, bà L quay lại, bà liếc mắt và thấy Chiến đang nấp trong gầm giường nên tri hô. Hoảng sợ, Chiến nhổm dây, lao ra cửa hòng chạy thoát thân. Do biết Chiến từ trước nên bà L đuổi theo, giằng co với đối tượng.

Lúc này, Chiến giằng được chiếc chày gỗ nên đã đánh liên tiếp vào đầu bà L khiến người phụ nữ này tử vong.

Phát hiện nạn nhân đã chết, Chiến nghĩ cách phi tang. Gã lấy chiếu cói cuốn chặt thi thể bà L lại rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên, bao trùm cả một không gian yên ắng.

Chiến những tưởng sự tính toán của mình sẽ che mắt được công an, nhưng gã đã nhầm. Tội ác mà Chiến đã gây ra, dù có tinh vi đến mấy cuối cùng cũng sẽ được phơi bày. Chiến sau này bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình cho hành vi độc ác của mình.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/xac-chet-trong-dam-chay-va-ky-nang-che-giau-sieu-dang-cua-ke-sat-nhan-ngh...Nguồn: https://giadinh.net.vn/xac-chet-trong-dam-chay-va-ky-nang-che-giau-sieu-dang-cua-ke-sat-nhan-nghien-ma-tuy-172211019131830469.htm