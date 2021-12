Chuyện chưa kể về đường dây ma túy của chị em Dung "Hà": Những "hậu duệ" đáng gờm

Thứ Sáu, ngày 03/12/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nhắc đến Dung "Hà” (tức Vũ Hoàng Dung, SN 1965, quê quán Hải Phòng; là "bà trùm xã hội đen" đất Cảng, từng bị Năm Cam sai đàn em bắn tử vong vì tranh giành lãnh địa tại TP.HCM), người ta thường nghĩ đến hoạt động bảo kê, đâm chém, đặc biệt là tổ chức cờ bạc nổi danh trong giới giang hồ.

Ít ai biết rằng, từ những năm 1990 của thế kỷ trước, khi mới ngoài 20 tuổi, "bà trùm" này cùng chị gái là Vũ Hoàng Oanh (tự Oanh "Hà”; hiện đang bị Tổ chức Hình sự quốc tế - Interpol truy nã) đã tham gia đường dây ma túy xuyên quốc gia, cung cấp "hàng" từ Hải Phòng vào TPHCM, rồi qua các thủy thủ tàu viễn dương đưa sang Nhật Bản tiêu thụ.

Từ những năm 1990, do các loại ma túy mới du nhập vào Việt Nam còn hiếm nên lợi nhuận thu được rất cao, cùng với số người nghiện tăng nhanh, dẫn đến tội phạm ma túy bắt đầu hoạt động mạnh.

Năm 1997, Bộ Công an thành lập Cục CSĐT về tội phạm ma túy, nhằm tập trung đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này. Ngay sau khi được thành lập, đơn vị nhanh chóng triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy ở phía Bắc và Nghệ An. Trong khi tại TPHCM, tình hình tội phạm phức tạp, lại là nơi tập trung số lượng lớn người nghiện nên các đối tượng phạm tội ma túy chuyển hướng hoạt động vào đây.

Núp bóng kinh doanh nhà hàng, khách sạn

Qua tài liệu trinh sát, Cục CSĐT về tội phạm ma túy phát hiện một đường dây ma túy rất lớn tại TPHCM, núp dưới danh nghĩa kinh doanh nhà hàng, khách sạn, do Nguyễn Duy Dũng (tự Dũng "đui") và vợ chồng Trần Văn Thanh (tự Thanh Tứ, cùng quê Nghệ An) cầm đầu. Tháng 3-2001, Cục CSĐT về tội phạm ma túy phối hợp với Công an một số địa phương tập trung xác minh.

Cơ quan chức năng kiểm tra tang vật thu giữ của Phạm Công Giang

Đến ngày 6-5-2001, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Duy Dũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, do có liên quan đến một đường dây ma túy khác. Tuy nhiên, suốt 8 tháng đấu tranh, nhưng gã một mực không khai nhận hành vi phạm tội.

Tháng 3-2002, Cục CSĐT về tội phạm ma túy quyết định trích xuất Dũng về trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục đấu tranh. Từ đây, đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Nhật Bản tiêu thụ, diễn ra từ gần chục năm trước dần lộ diện.

Đường dây này do đàn anh kết nghĩa của "bà trùm" Dung "Hà” là Ngô Đức Minh (tự Minh "sứt", SN 1956, quê Hải Phòng, ngụ P2Q.Tân Bình, TPHCM; từng cầm đầu đường dây buôn lậu trên biển) và Ngô Xuân Phương (tự Phương "trộm trâu", SN 1954, quê Hải Phòng; kẻ vượt biên trái phép sang Nhật sống tạm trú dài hạn, có 1 tiền án 2 năm tù và 5 tiền sự về tội trộm cắp tài sản của công dân tại Nhật) cầm đầu.

Bọn chúng móc nối với một số Việt kiều tại Nhật, Anh và Trịnh Văn Lập (Giám đốc Công ty Pacific Campuchia) để mua bán, vận chuyển "hàng" từ Việt Nam qua đường biển, đường hàng không sang Nhật để tiêu thụ; đồng thời vận chuyển heroin, thuốc lắc từ Campuchia, Hà Lan vận chuyển qua đường bưu điện về Việt Nam cho John Nguyễn (tức Nguyễn Như Hùng, Việt kiều Mỹ) tiêu thụ tại TPHCM, với số lượng lớn.

"Người vận chuyển" cho đường dây ma túy quốc tế này là các thủy thủ tàu viễn dương, tiếp viên hàng không, với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Tổ chức tội phạm này hoạt động trong thời gian dài, từ năm 1993 - 2001 mới bị triệt phá. Và một trong những đầu nậu cung cấp "hàng trắng", cần sa cho đường dây này chính là "bà trùm" Dung "Hà”.

Oanh "Hà” (ảnh trên) và Dung "Hà”

Năm 1993, Ngô Xuân Phương về Việt Nam, đưa cho Ngô Đức Minh 15.000 USD nhờ mua cần sa. Minh thỏa thuận với Vũ Hoàng Dung mua 50kg cần sa với giá 100 USD/kg. Sau đó, Minh đưa 5.000 USD cho Oanh "Hà” để giao cho Dung. Sau này, Oanh "Hà” khai 50kg cần sa đó Dung đã mua của Vũ Thị Ý (người này cũng đã xuất cảnh sang Mỹ).

Vài ngày sau, Oanh nhờ Phạm Công Giản (nghiện ma túy nặng, là anh trai của chồng Oanh) mang ma túy vào TPHCM giao cho Ngô Đức Minh. Minh thuê ôtô để Giản vận chuyển 50kg cần sa đến TX.Quy Nhơn (Bình Định), giao cho Đặng Văn Rơi (SN 1957, ngụ Hải Phòng; là cấp dưỡng trên tàu viễn dương thuộc Công ty Vận tải biển Hà Nội) vận chuyển sang Nhật giao cho Phương.

Minh trả công cho Rơi 10.000 USD, Giản 700 USD. Chuyến đầu trót lọt, Ngô Xuân Phương tiếp tục đưa cho Ngô Đức Minh 10.000 USD mua heroin. Minh lại gọi cho Dung "Hà”, rồi đưa số tiền trên cho Vũ Hoàng Oanh để chuyển tới Dung.

Sau khi nhận 3 bánh heroin do Dung giao, Oanh lại thuê Giản vận chuyển từ Hải Phòng vào TPHCM giao cho Minh "sứt". Lần này, Minh thuê Phạm Huy Phong (tự Phong "gió”, SN 1962, quê Hải Phòng; là thủy thủ tàu viễn dương) vận chuyển sang Nhật Bản giao cho Ngô Xuân Phương tại cảng Tokyo.

Ngô Xuân Phương bán cho Nguyễn Khắc Muôn (Việt kiều tại Nhật) với giá 15.000 USD/bánh. Tuy nhiên, Muôn chỉ lấy 1 bánh heroin, còn 2 bánh kém chất lượng nên Phương không bán được. Bị lỗ nặng, Phương về nước, đến nhà Oanh để kiểm tra chất lượng "hàng".

Mặc dù biết heroin mình giao là hàng "đểu", nhưng chị em Dung "Hà” vẫn lờ đi, không đổi "hàng", cũng chẳng trả lại tiền. Sau vụ này, dù kết nghĩa anh em, nhưng Minh "sứt" chấm dứt luôn việc mua bán ma túy với Dung "Hà”.

Những "hậu duệ" đáng gờm

Từ sự dìu dắt của Dung "Hà”, sau này dù đã là "bà trùm" trong lĩnh vực cờ bạc với cả chục sới lớn, nhỏ khắp trong Nam, ngoài Bắc, Vũ Hoàng Oanh vẫn không quên lập cho mình những đường dây ma túy xuyên quốc gia, với quy mô hoạt động ngày càng lớn.

Chỉ 2 năm sau khi em gái chết, Oanh sa lưới về tội mua bán trái phép chất ma túy, lãnh án 20 năm tù. Thụ án được 7 năm, Oanh được đặc xá vì cải tạo tốt và có thành tích giúp cơ quan điều tra phá nhiều vụ án.

Tang vật 10kg ma túy được phát hiện trong hành lý (ảnh trên) và Phạm Công Giang

Sau nhiều lần vào tù, ra tội vì tổ chức đánh bạc, Oanh sang biên giới Campuchia, thuê sảnh lớn ở casino 666 (cách Cửa khẩu Tho Mo, Long An khoảng 1km) để vừa tổ chức đánh bạc, vừa mua bán "cái chết trắng". Từ Campuchia, Oanh thu gom ma túy, đưa về TPHCM và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", tháng 5-2018, đường dây ma túy của Oanh "Hà” bị triệt phá, thu giữ 39 bánh heroin, 30kg ma túy đá, 103.000 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật khác liên quan. Tám đối tượng dưới trướng Oanh "Hà” bị bắt và tuyên phạt 6 án tử hình, 2 án tù chung thân. Còn "bà trùm" này đã nhanh chân lẻn ra cửa sau rồi tẩu thoát bằng xe máy, hiện đang bị Interpol truy lùng gắt gao.

Ngoài chị gái của Dung "Hà”, anh rể "bà trùm" này là Phạm Công Giang (SN 1959, ngụ P.Hồ Nam, Q.Lê Chân, Hải Phòng; là em trai Phạm Công Giản) cũng là một "mắt xích" quan trọng trong một đường dây ma túy xuyên quốc gia. Giang đứng sau hầu hết các hoạt động phạm tội của Dung "Hà” trong giới giang hồ Hải Phòng. Khi Dung "Hà” chết, chính Giang đứng ra lo liệu cho đám tang của "bà trùm".

Theo lời khai của Giang tại Cục CSĐT tội phạm về ma túy, sau khi sai Hải "Bánh" sai đàn em bắn chết Dung "Hà” theo lệnh của Năm Cam, lúc này Năm Cam ngỏ ý muốn mời Giang về, giao cho quản lý một sới bạc có tiếng ở TPHCM, nhưng Giang từ chối.

Lúc 5 giờ 40 ngày 4-1-2018, tại sảnh cửa 1B, ga Hà Nội, Phạm Công Giang bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 10kg heroin cho vợ cũ - "bà trùm" Oanh "Hà”. Ngày 29-8-2018, TAND TP.Hà Nội xét xử và tuyên án tử hình đối với Phạm Công Giang về tội mua bán trái phép chất ma túy.

(Còn tiếp...)

