Đánh án ma túy giữa những ngày đại dịch

Thứ Hai, ngày 03/01/2022 15:00 PM (GMT+7)

Những ngày tháng bùng phát đại dịch, các cửa khẩu chính ngạch được kiểm soát chặt chẽ, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam cũng được “bịt chặt” nhằm ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nhưng, bọn tội phạm về ma túy xuyên biên giới vẫn hoạt động...

Cùng với nhiệm vụ phòng chống dịch, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã triệt phá hàng chục đường dây, thu giữ lượng lớn ma túy.

Giấu ma túy trong hàng hóa thiết yếu

Đầu năm 2021, nhận thấy tình hình mua bán trái phép chất ma túy có diễn biến phức tạp, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an lập tức vào cuộc. Sau hơn một tháng thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn nóng, các đơn vị phối hợp vừa bóc tách được một số đối tượng có biểu hiện qua lại khu vực biên giới để móc nối mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa.

Sau nhiều ngày trinh sát, anh em nhận thấy có nhiều đàn bò ở bên kia cột mốc biên giới, mỗi đàn chỉ chừng 5-7 con nhưng có đến 3-4 người canh giữ. Mang chuyện lạ này hỏi người dân địa phương, họ cho biết trước đây mỗi đàn bò hàng trăm con cũng chỉ có vài người chăn dắt, nay nhiều người tập trung chăn thả mấy con bò là điều khác thường... Tập trung xác minh những người chăn bò này, các trinh sát phát hiện thỉnh thoảng có một vài người chăn bò khác trong nội địa lén đến khu vực cột mốc ném sang bên kia biên giới những túi nylon “bí ẩn” rồi vội vàng lui vào trong xóm, ấp.

Ma túy được giấu trong thùng hoa quả và trong cần xé đựng cá, mắm.

Tập trung xác minh những điều bất thường này, các trinh sát đã lần ra được đây là những người dân được 3 đối tượng cầm đầu 3 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào nội địa tiêu thụ thuê làm kênh liên lạc giữa bọn chúng và các đối tượng ở bên kia biên giới. Các đối tượng gồm: Lê Tài Linh (SN 1996, tại tỉnh Tiền Giang, tạm trú quận 10, TP. Hồ Chí Minh); Lê Hoàng Thanh Danh (SN 1993, ngụ quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Lý Quyên (SN 1987, tại tỉnh Khánh Hòa, tạm trú quận 12, TP. Hồ Chí Minh). Tuy có cùng phương thức, thủ đoạn nhưng 3 đối tượng này lại hoạt động ở 3 khu vực biên giới khác nhau nên chắc chắn đây là 3 đường dây hoạt động riêng.

Lập tức các trinh sát được yêu cầu chia thành 3 nhóm, kiểm soát chặt chẽ để nắm tình hình dọc tuyến biên giới Tây Nam bộ (từ Bình Phước đến Kiên Giang), rà soát tại các điểm nóng về ma túy ở TP. Hồ Chí Minh để sàng lọc đối tượng nghi vấn và nhóm còn lại hướng lên biên giới các tỉnh Tây Nguyên nắm tình hình khu vực.

Vừa triển khai kế hoạch theo dõi thì trinh sát phát hiện Lê Tài Linh đang tổ chức vận chuyển trái cây các loại từ khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia về TP. Hồ Chí Minh, mà trước đó mặt hàng này chỉ xuất từ trong nước sang Campuchia chứ không có chuyện nhập khẩu. Một kế hoạch đón lõng tại nơi ở của Lê Tài Linh và tóm gọn đối tượng vừa dỡ 22 kg ma túy tổng hợp trong các sọt đựng hoa quả định mang cất giấu. Ngay sau đó không lâu, một tổ trinh sát khác lần lượt phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Thanh Danh khi hắn giấu 50 kg ma túy (30 kg ma túy đá (MA), 20 kg ma túy dạng Ketamine vào 2 bao tải hàng tiêu dùng giao cho Hồ Hồng Thái (sinh năm 1983, tại tỉnh Bến Tre, tạm trú huyện Hóc Môn) đưa về cất giấu trong kho tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Cũng trong thời điểm này, một tổ công tác thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Lý Quyên tại một căn nhà thuê ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thu giữ 104 bánh heroin, 100.000 viên thuốc lắc, 70 kg MA, 5 kg ketamine và 35 viên đạn.

Lợi dụng xe “luồng xanh” để vận chuyển ma túy

Ngay sau khi một số đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bằng cách cất giấu trong sọt trái cây và hàng hóa thiết yếu bị đánh sập, đám bán lẻ ở TP. Hồ Chí Minh lập tức chạy đôn chạy đáo tìm nguồn mua ma túy để cung cấp cho con nghiện. Nhận thấy khả năng các đối tượng ma túy đã thay đổi phương thức, thủ đoạn, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP. Hồ Chí Minh đã cử trinh sát vào cuộc.

Gần một tháng trời, các trinh sát thực hiện hàng chục chuyến di chuyển như con thoi từ TP. Hồ Chí Minh đến biên giới Tây Nam và ngược lại để nắm tình hình, một số manh mối nghi vấn dần mở ra thì cũng là lúc dịch bệnh COVID-19 lan ra các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch của các địa phương được đặt san sát trên tất cả các tuyến đường nên đám tội phạm cũng lặn mất tăm khiến những manh mối vừa hé mở trước đó bị xóa sạch. Cuối tháng 6-2021, trinh sát đã lần ra được đối tượng nghi vấn tên Huy (SN 1992, tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú huyện Bình Chánh) có hành tung hết sức bí ẩn. Cứ mỗi tuần vài lần, vào nửa đêm, Huy trốn khỏi nhà nằm trong khu vực phong tỏa rồi thuê “thổ địa” dùng xe gắn máy men theo bờ ruộng, vùng sình lầy để đến khu vực biên giới Tây Nam gặp một số đối tượng bên kia biên giới.

Sau nửa tháng đeo bám đối tượng, mỗi khi Huy đi theo hướng đến tỉnh nào, anh em lập tức chia nhỏ đội hình tổ chức đón lõng ở các điểm giao cắt chính, đồng thời nhờ anh em trinh sát địa phương hỗ trợ kiểm soát những lối đi men theo bờ ruộng và cả đường thủy, xác định được Huy trước đây từng có thời gian chuyên mua ma túy của một đối tượng ở quận 8 về cung cấp cho đám con nghiện ở huyện Bình Chánh. Ngoài ra, Huy còn gửi đối tượng tên Tuấn (SN 1975, tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, từng nhiều lần làm cò chuyên đưa những tay “anh chị” ở TP. Hồ Chí Minh vượt biên sang Campuchia đánh bạc) vào làm lái xe ở một đơn vị vận chuyển hàng hóa thiết yếu gồm cá, mắm và một số mặt hàng khác từ khu vực biên giới về TP. Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn “luồng xanh”. Mỗi chuyến vận chuyển, chúng thường tập kết tại chợ đầu mối Bình Điền nhưng không bỏ hàng hóa xuống chợ hay sang tay cho tiểu thương mà tiếp tục dùng xe “luồng xanh” của Tuấn chở những cần xé chất đầy cá, mắm đi nơi khác.

Những đối tượng cầm đầu các đường dây ma túy xuyên biên giới.

Sáng 19-8-2021, nhận tin báo từ một tổ trinh sát nằm ngoài biên giới cho biết Huy sẽ vận chuyển ma túy về TP. Hồ Chí Minh, nhiều tổ trinh sát ém sẵn tại những vị trí đã được xác định từ trước. Đến chiều cùng ngày, phát hiện Huy đang vận chuyển 2 cần xé cá, mắm đến trước nhà số 83/5 tổ 19A phường Tân Thới Hiệp, quận 12 thì các tổ trinh sát phối hợp lập tức khống chế, bắt quả tang Huy đang vận chuyển 59,8578 kg MA, 90 bánh heroin (khối lượng 31,68371 kg) và 20.000 viên thuốc lắc (khối lượng 7,30506 kg MDMA) bọc bằng nhiều lớp túi nylon màu đen giấu dưới đáy cần xé đựng cá, mắm. Khám xét nơi ở của Huy, cơ quan điều tra thu giữ 2 bánh heroin (khối lượng 702,78 gram). Mở rộng vụ án, bắt quả tang Đ.T.M.Dung (SN1980, tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đang tàng trữ 99,2186 gram MA, nâng tổng số ma túy các loại thu giữ trong chuyên án lên đến 99,648 kg.

Theo lời khai của Huy, tháng 9-2020, sau khi một bạn tù, Nam trở về, cả hai lập tức tìm gặp nhau bàn chuyện mua bán, vận chuyển ma túy và nhận định trong lúc dịch bệnh bùng phát mạnh, biên giới bị “bịt chặt”, thị trường sẽ thiếu hụt ma túy nên lập mạng lưới lớn để cung cấp cho đám bán lẻ sẽ thu lợi nhanh. Trong buổi gặp mặt, Huy giao cho Nam liên hệ với các đầu mối bán lẻ, còn hắn gọi điện cho Tuấn nhờ tổ chức cho vượt biên sang Campuchia.

Tại đây, thông qua mai mối, Huy gặp gỡ một số đối tượng người Việt, được dẫn đến gặp các “ông trùm” chuyên vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” về khu vực biên giới và chỉ sau vài ba câu chuyện, các “ông trùm” này đã đồng ý bán hàng cho Huy. Ma túy sẽ không được giao tại một khu vực biên giới cố định mà di chuyển từ khu vực tiếp giáp với tỉnh Tây Ninh cho đến Long An, An Giang, Kiên Giang... tùy theo tình hình thực tế và sẽ được các “ông trùm” thông báo khi đã được chôn giấu an toàn.

Khi TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở mức độ cao, xe tải phải đủ điều kiện mới được lưu thông liên tỉnh thì Huy được Tuấn hiến kế làm sao đầu quân làm lái xe cho một đơn vị kinh doanh thủy sản rồi chia ma túy thành những gói nhỏ cất giấu vào cần xé đựng cá, mắm vận chuyển về chợ đầu mối Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh. Cá tanh, mắm hôi, hơn nữa lại đi “luồng xanh” sẽ ít bị cơ quan chức năng kiểm tra cặn kẽ. Vài chuyến đầu đi thử thì trót lọt nhưng đến chuyến quyết định “đánh lớn” thì bị bắt.

