Nhóm nam sinh nghiện game, vờ hẹn mua Iphone rồi... cướp giật

Trước đó, ngày 15/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phổ Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Đ.V.H, trú xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, Thái Nguyên về việc bị 2 đối tượng lạ mặt cướp giật tài sản là ĐTDĐ Iphone 11 màu tím tại khu vực phường Đồng Tiến, TP Phổ Yên.

Tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét, cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự đã đấu tranh làm rõ 2 đối tượng là T.Q.K (SN 2006), trú phường Ba Hàng, TP Phổ Yên và L.Đ.C (SN 2007), trú phường Đắc Sơn, TP Phổ Yên.

Các đối tượng khai nhận, khoảng 16h ngày 11/11, sau khi chơi game, K rủ C đi cướp. Cả hai vào nhà C thay quần áo, mặc quần áo dài tối màu, đội mũ, bịt khẩu trang đen, đi tông đen, tháo biển kiểm soát xe máy lang thang khu vực phường Đồng Tiến. K vào trang Facebook "Điện thoại cũ Thái Nguyên" xem những bài đăng bán điện thoại, phát hiện anh H đăng thông tin bán Iphone 11 nên nhắn tin hỏi mua và hẹn giao dịch ở khu vực đường vành đai 5, thuộc Tổ dân phố Hoàng Thanh, phường Đồng Tiến.

Hai đối tượng K và C (bên phải) thực nghiệm điều tra tại hiện trường.

Như đã hẹn, khoảng 18h25, anh H đợi ở vệ đường và đưa điện thoại cho K xem. K đưa cho C kiểm tra, còn mình phóng xe máy vào quán nước xin tăm để chọc sim và giả vờ vào quán spa hỏi đổi tiền mặt. Sau đó, K quay lại đưa tăm cho C chọc sim kiểm tra máy rồi phóng xe máy sang bên kia đường giả vờ đổi tiền.

Khi C kiểm tra máy xong, K gọi C và anh H đi sang đường. Lợi dụng việc đó, C chạy nhanh, nhảy lên xe máy, cả hai tăng ga bỏ chạy rồi mang bán điện thoại được 5,5 triệu đồng. K đưa cho C 1 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân.

Mở rộng điều tra, K khai nhận, ngày 12/11 đã cùng P.A.Đ (SN 2007), trú tại phường Nam Tiến, TP Phổ Yên thực hiện tiếp 1 vụ cướp giật điện thoại Iphone 13 Promax. Cũng với thủ đoạn như trên, K hẹn anh T.V.H, trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giao dịch tại đường gom khu công nghiệp thuộc Tổ dân phố Hắng, phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên.

Trong khi Đ kiểm tra máy, K nói dối là đi vào khu dân cư lấy tiền trả. Khi vào khu dân cư, K tiếp tục yêu cầu anh H đưa điện thoại cho xem rồi đưa cho Đ cầm. Lợi dụng lúc anh H đang gọi điện thoại và không để ý thì cả hai lên xe máy bỏ chạy. Bán điện thoại được 12 triệu đồng, K chuyển khoản cho Đ 1 triệu, còn lại tiêu xài hết.

Được biết, cả 3 đối tượng đều là học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên TP Phổ Yên nhưng ham chơi, nghiện game, vay nợ tiền nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của những người đăng bán điện thoại trên mạng xã hội. Trước khi thực hiện hành vi, các đối tượng chuẩn bị sẵn xe máy tháo biển số, mặc quần áo tối màu, đeo khẩu trang, đội mũ để bị hại và lực lượng chức năng gặp khó khăn trong quá trình nhận diện, truy bắt. Riêng K từng bị xử phạt cảnh cáo về hành vi đánh nhau.

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.Q.K, L.Đ.C và P.A.Đ về tội "Cướp giật tài sản".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]