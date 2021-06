Nhiều cô gái vào khách sạn cùng bạn trai thác loạn tập thể

Thứ Sáu, ngày 11/06/2021 07:45 AM (GMT+7)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong phòng nghỉ của khách sạn RELAX có 11 đối tượng cả nam và nữ đang tụ tập sử dụng chất cấm.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, chủ trì phối hợp Công an huyện Tiên Du vừa phát hiện nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng nam, nữ tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý (Ảnh: CA Bắc Ninh)

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 9/6, lực lượng công an đã kiểm tra khách sạn RELAX HOTEL tại Thôn Đông, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du do Trần Viết Cường (41 tuổi) và vợ là Lường Thị Yến (27 tuổi, ở Phù Lộc, Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn) trực tiếp quản lý và điều hành.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện 11 đối tượng nam, nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 gói nilon chứa 2,4027g ketamine, 1 đĩa sứ trên có chất bột bám dính và 1 số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ chủ khách sạn Lường Thị Yến có hành vi mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; đối tượng Trần Viết Cường có hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh test nhanh SARS-CoV-2 đối với các đối tượng bị bắt giữ. Cơ quan công an cũng đã test nhanh 11 đối tượng trên đều dương tính với ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

