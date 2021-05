Bắt chủ khách sạn Valas và 15 người trong ổ ma túy ở Bình Định

Thứ Sáu, ngày 21/05/2021 10:53 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Bình Định bắt tạm giam 16 người trong ổ ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Ngày 20-5, một nguồn tin xác nhận VKSND tỉnh Bình Định đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT tỉnh này đối với 16 người để điều tra về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó, Võ Lê Minh (31 tuổi, chủ khách sạn Valas, TP Quy Nhơn, Bình Định) bị khởi tố điều tra tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Một số người sử dụng ma túy bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Theo Công an tỉnh Bình Định, rạng sáng 9-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an TP Quy Nhơn đồng loạt kiểm tra ba phòng lưu trú tại khách sạn Valas, một căn hộ tại chung cư ở ngã ba Hoàng Văn Thụ – Xuân Thủy, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn.

Lực lượng chức năng phát hiện 48 người chia thành nhiều nhóm, đang tụ tập sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh xác định có 43 người dương tính với ma túy, trong đó có nhiều nữ.

Lực lượng công an thu giữ 1.300 viên ma túy tổng hợp MDMA (hơn 591g), hơn 260g Ketamine, 61 viên đạn cao su cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Đây là số ma túy tang vật nhiều nhất từ trước đến nay ở địa phương này mà lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Bình Định thu giữ được trong một vụ án sử dụng ma túy.

