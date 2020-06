Nhân vật bỏ hàng nghìn USD thuê “đệ tử” quản lý đường dây đánh bạc 64.000 tỷ là ai?

Thứ Hai, ngày 01/06/2020 10:25 AM (GMT+7)

Qua điều tra, mở rộng, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng được xác định là quản trị của trò chơi đánh bạc “Nổ hũ”.

Cơ quan công an khám xét một “trụ sở” trong đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng thông qua trò chơi đánh bạc “Nổ hũ”, ngày 1/6, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an điều tra, mở rộng vụ án.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã bắt giữ Lương Hải Đăng (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội), là một trong những quản trị viên của trò chơi “Nổ hũ” và N.N.A (SN 1986, hộ khẩu thường trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội), là nhân viên thiết kế đồ họa.

“Nổ hũ” là hình thức tập hợp các trò chơi đánh bạc như tá lả, tôm - cua - cá... Qua ước tính của lực lượng chức năng, số tiền giao dịch thông qua "Nổ hũ" lên tới hơn 64.000 tỷ đồng. Người chơi có thể tải ứng dụng trò chơi này qua Appstore và CHplay trên điện thoại thông minh.

Qua đấu tranh, Lương Hải Đăng và N.N.A khai nhận, khoảng năm 2019 được N.T.S (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) tuyển vào làm việc và được S. thỏa thuận trả công 25 triệu đồng/tháng (tương đương 1.072 USD/tháng) để Đăng lập trình, N.N.A được S. thỏa thuận trả công 20 triệu đồng/tháng (tương đương 858 USD/tháng) để thiết kế đồ họa.

Cả Đăng và N.A lúc đầu được S. chỉ đạo thiết kế, lập trình trò chơi “Topvip” – một trò chơi cá cược ăn tiền trên mạng internet. Đến khoảng tháng 12/2019, S. chỉ đạo Đăng, N.A chuyển đến làm việc tại một căn nhà ở đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Tại đây, đến khoảng cuối tháng 4/2020, Đăng được giao nhiệm vụ quản lý tài khoản người chơi game “Nổ hũ”, thống kê doanh thu, số lượng tiền nạp – rút của đại lý và quản trị hệ thống máy chủ, tên miền cho người chơi.

Ngoài Đăng, S. cũng chỉ đạo một bộ phận “kỹ thuật” tham gia quản lý trò chơi “Nổ hũ” gồm Lưu Văn Dũng, tên nick là “Hiếu” (SN 1992, trú xã Tiền Phong, huyện Mê Linh); Ngô Anh Hoàng, tên nick là “Egyt” (SN 1990, trú Cao Ngạn, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Công có nick là “Pika long” (trú tại Hà Đông) và một người biệt danh là Kim.

Bên trong một "trụ sợ" của đường dây đánh bạc 64.000 tỷ

Một số đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường.

Căn cứ lời khai của Đăng và N.A, cơ quan điều tra đã khám xét căn nhà ở đường Hoàng Văn Thái. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn rác, hàng trăm chứng minh nhân dân – thẻ căn cước công dân, thẻ ATM ngân hàng các loại… Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 8 cây máy tính, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu, giấy tờ phục vụ cho việc vận hành, quản lý trò chơi “Nổ hũ”.

Trước đó, theo kết quả điều tra ban đầu, phòng PC02 đã bắt giữ Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội), được xác định là một trong 6 “ông trùm” của đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng này.

Trương Ngọc Tú đã cùng 5 đối tượng khác bàn bạc, góp vốn, tổ chức quảng cáo, tiếp thị và tổ chức hoạt động của 4 đại lý để cùng nhau hưởng lợi chênh lệch. Cụ thể, mỗi khi con bạc thông qua “Nổ hũ” để đánh bạc, các đối tượng sẽ hướng dẫn con bạc cách nạp, rút tiền qua hệ thống đại lý của mình để hưởng 2% tiền chênh lệch.

Qua khai thác dữ liệu tài khoản quản trị trò chơi “Nổ hũ”, từ ngày 8 – 24/5, số người chơi đạt gần 2 triệu lượt. Tổng số tiền các con bạc tham gia cá cược là 7.879 tỷ đồng, lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng.

Ngoài 4 đại lý lớn do Trương Ngọc Tú cùng đồng bọn quản lý, cơ quan điều tra cũng xác định thêm 24 đại lý cấp 1, hàng trăm đại lý cấp 2 mua, bán với người chơi “Nổ hũ” với số tiền 1.314 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã ước tính trung bình, số lượng tiền giao dịch trong trò chơi “Nổ hũ” lên đến 2.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Cũng qua khai thác dữ liệu từ hệ thống của tài khoản quản trị trò chơi, lực lượng công an đã thống kê số lượng tiền thẻ cào viễn thông nạp vào “Nổ hũ” là 91,3 tỷ đồng, ước tính trung bình 1 tháng, “Nổ hũ” nhận được 180 tỷ đồng tiền thẻ cào từ những người chơi này.

Nguồn: http://danviet.vn/nhan-vat-bo-hang-nghin-usd-thue-de-tu-quan-ly-duong-day-danh-bac-64000-ty-la-a...Nguồn: http://danviet.vn/nhan-vat-bo-hang-nghin-usd-thue-de-tu-quan-ly-duong-day-danh-bac-64000-ty-la-ai-5020201610261926.htm