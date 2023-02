Người phụ nữ bán thịt heo bị kẻ lạ mặt chặn đường tạt dung dịch nghi axit, tử vong

Ngày 26-2, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra Công an tỉnh khẩn trương truy xét đối tượng chặn đường tạt chất lỏng nghi là axit làm một phụ nữ tử vong.

Theo đó, hơn 20 giờ tối 25-2, chị L (37 tuổi, quê Nghệ An) sau khi bán thịt heo ở chợ xong thì chạy xe máy về nhà.

Công an phong toả hiện trường.

Khi đang lưu thông trên đường Vũng Việt, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An thì bất ngờ bị một đối tượng nam đi xe máy chặn đường rồi tạt ca dung dịch chất lỏng nghi là axit lên người làm chị L bị bỏng nặng kêu cứu.

Người phụ nữ nhanh chóng được người dân sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Còn đối tượng sau khi gây án đã tẩu thoát.

Công an có mặt tìm kiếm các dấu vết ở hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong toả hiện trường, trích xuất camera để điều tra.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an TP Dĩ An truy bắt đối tượng.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/nguoi-phu-nu-ban-thit-heo-bi-doi-tuong-la-mat-chan-duong-tat-axit-tu...Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/nguoi-phu-nu-ban-thit-heo-bi-doi-tuong-la-mat-chan-duong-tat-axit-tu-vong_143951.html