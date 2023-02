Bị công an vây bắt, hàng chục “quái xế” lao xe xuống ruộng nhằm thoát thân

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24-2, công an nhận được tin báo của người dân về việc có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe rú ga, nẹt pô gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 30 (đoạn đường nối dài từ khóm Bình Hưng, xã Bình Thạnh đến khóm An Lợi, phường An Bình A, TP.Hồng Ngự).

Công an TP.Hồng Ngự phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và các lực lượng có liên quan triển khai phương án, tổ chức vây bắt.

Các phương tiện lao xuống ruộng. Ảnh: Đoàn Diểu.

Phát hiện công an các đối tượng bỏ chạy tán loạn, lao xe xuống ruộng. Kết quả Công an đã bắt được 27 đối tượng tham gia (gồm 26 nam, 1 nữ), tạm giữ 30 xe máy các loại. Qua kiểm tra, nhiều chiếc xe được độ, chế.

Các đối tượng và phương tiện bị bắt giữ. Ảnh: Đoàn Diểu.

Bước đầu làm việc các đối tượng có độ tuổi từ 17 - 20, ngụ tại các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông.

Vụ việc đang được Công an TP.Hồng Ngự tiếp tục điều tra, làm rõ.

