Nghi phạm truy sát cả nhà hàng xóm ở Bắc Giang khai gì khi bị bắt giữ?

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 09:12 AM (GMT+7)

Sau 2 ngày lẩn trốn, đối tượng chém chết hàng xóm đã bị lực lượng công an bắt giữ, bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Sáng nay (11/8), thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lúc 21h40, ngày 10/8, tổ công tác của Công an huyện Yên Dũng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã phối bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, ở thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) sau 2 ngày lẩn trốn.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân xác định do mâu thuẫn cá nhân nhỏ giữa Phú và nạn nhân.

Chân dung đối tượng Nguyễn Hữu Phú. Ảnh CABG.

Cụ thể, nhà ông nạn nhân sử dụng cổng sắt hai cánh; mỗi lần đóng, mở, cánh cổng bị kẹt, rít nên phát ra tiếng động lớn khó chịu. Thỉnh thoảng khó mở, ông bà lại lấy vật cứng để đập.

Phú ở nhà đối diện, cho rằng gia đình hàng xóm trêu tức mình, cố tình gây tiếng động mạnh mỗi khi mở, đóng cổng nên thường có lời lẽ khó nghe với gia đình nạn nhân.

Lời qua tiếng lại, Phú nuôi hận, luôn có ý định phải trả thù. Đối tượng từng nói với vợ và một số người là sẽ chém chết cả gia đình hàng xóm, sau đó sẽ tự tử.

Khoảng 1h15, ngày 9/8, sau khi gây án, Phú đã bơi qua sông Thương và lẩn trốn trên dãy núi Nham Biền thuộc xã Tân Liễu và thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng.

Sau 2 ngày truy tìm, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng khi y đang trốn tại khu dốc Bụt, tiểu khu 5, thị trấn Nham Biền, cách nơi xảy ra án mạng khoảng 3 km.

Sáng nay, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã được di lý về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, lúc 1h50, ngày 9/8, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc: Khoảng 1h15 cùng ngày, tại thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng xảy ra vụ giết người.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phú có hành vi sử dụng dao chém nhiều nhát vào ông Nguyễn Viết Chung (SN 1947, ở thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) khiến ông Chung chết tại chỗ.

Sau đó đối tượng Phú tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào bà Phan Thị Sậu (SN 1951, vợ ông Chung) khiến bà Sậu bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra theo quy định của pháp luật.

