Bắt giữ nghi phạm chém thương vong vợ chồng hàng xóm giữa đêm

Thứ Tư, ngày 11/08/2021 06:34 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phú, nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Nguyễn Hữu Phú bị bắt khi đang lẩn trốn tại nơi cách hiện trường vụ án 3 km.

Liên quan đến vụ hai vợ chồng bị chém thương vong giữa đêm, tối 10/8, thông tin từ Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh này bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, ở thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) về hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, Phú bị bắt khi đang lẩn trốn ở dãy núi thuộc khu dốc Bụt, Tiểu khu 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, cách địa bàn xảy ra án mạng khoảng 3 km.

Trước đó, khoảng 1h15 ngày 9/8, tại thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng xảy ra vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân.

Thời điểm trên, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã sử dụng dao chém nhiều nhát vào ông Nguyễn Viết Chung (SN 1947 ở thôn Xuân Thượng) khiến ông Chung chết tại chỗ. Tiếp đó đối tượng tiếp tục sử dụng dao chém nhiều nhát vào bà Phan Thị Sậu (SN 1951, vợ ông Chung) khiến bà Sậu bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, đối tượng Phú đã bỏ trốn.

Theo một cán bộ điều tra phòng PC02, nghi phạm Phú và gia đình bị hại có mối quan hệ họ hàng. Vợ Phú và bà Sậu là chị em con chú, con bác cùng gả về làm dâu ở thôn Xuân Thượng.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-giu-nghi-pham-chem-thuong-vong-vo-chong-hang-xom-giua-dem-5020211186352438.htm