Nghi là "bồ" của chồng, ép cô gái trẻ lên ô tô đánh ghen dã man

Thứ Tư, ngày 23/05/2018 10:15 AM (GMT+7)

Nghi cô gái 21 tuổi có quan hệ tình cảm với chồng mình, Lê Thị Trang Đài đã cùng 2 người bạn gái bắt ép cô gái trẻ này lên xe ô tô đánh ghen dã man, gây thương tích 7% cho nạn nhân.

Ngày 23-5, thông tin từ Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Trang Đài (28 tuổi, trú tại TP Vinh) về hành vi Cố ý gây thương tích và Bắt giữ người trái pháp luật.

Liên quan vụ án trên, Hoàng Thị Thúy (27 tuổi, trú cùng địa phương) và Nguyễn Thị Linh Trang (23 tuổi, trú TP Hà Tĩnh) bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích nhưng cho tại ngoại.

Theo cơ quan công an, trước đó do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với chị L. (21 tuổi), Đài cùng Thúy và Trang đã hẹn gặp chị L. tại đường Nguyễn Đức Cảnh, TP Vinh, để nói chuyện. Tại đây, nhóm của Đài đưa chị L. lên ô tô rồi dùng dép đánh vào mặt, kéo đâm vào đùi và cắt tóc. Sau khi hành hung nạn nhân, cả nhóm đánh ô tô rời khỏi hiện trường.

Chị L. sau khi bị đánh ghen với nhiều thương tích trên người đã vào bệnh viện cấp cứu và làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

Được biết, theo kết quả giám định, chị L. bị thương tật 7%.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trong vụ đánh ghen theo pháp luật.