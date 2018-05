Vụ đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau: Đề nghị tước quân tịch thượng úy CA

Thứ Tư, ngày 23/05/2018 09:05 AM (GMT+7)

Phát hiện vụ việc, đơn vị của thượng úy T. đã họp kiểm điểm, đề nghị tước quân tịch đối với cán bộ này.

Cảnh đánh ghen dã man được phát tán trên mạng. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến vụ đánh ghen dã man xảy ra ở Cà Mau, chiều tối 22/5, theo nguồn tin của Báo Giao thông, người đàn ông bị đánh trong clip phát tán trên mạng được xác định là Thượng úy Nguyễn Văn T., đang công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị của Thượng úy T. đã họp kiểm điểm và đề nghị tước quân tịch đối với vị cán bộ này. Đồng thời, hoàn tất hồ sơ chuyển về Bộ Công an để nơi đây có quyết định cuối cùng.

Ngoài ra, người phụ nữ trong clip cũng được xác định là Trần Huệ P., cán bộ của ấp 11, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (Cà Mau).

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Báo Giao thôngtrước đó, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) cho rằng việc đánh ghen như trong clip ghi lại là quá dã man. Đồng thời, ông Giang cũng khẳng định: “Dù họ có thỏa thuận đề nghị không truy cứu xử lý, nhưng chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ việc, sai đến đâu thì xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật, nhằm kịp thời trấn an dư luận”.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 1h ngày 13/5, bà D. (34 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) cùng một nhóm khoảng 7 người kéo đến nhà ông T. (ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để đánh ghen.

Khi đến nhà ông T., bà D. mở cửa xông vào phòng ngủ, bắt quả tang chồng mình và bà P. đang quan hệ bất chính (cả 2 không mặc quần áo).

Lúc này, bà D. xông vào nắm tóc, lôi bà P. ra khỏi phòng ngủ đánh và cắt tóc. Còn những người khác kéo ông T. ra phòng khách. Sau đó, nhóm người này cho ông T. và bà P. mặc đồ vào. Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Hưng phối hợp với công an viên phụ trách ấp xuống hiện trường lập biên bản vụ việc. Tuy nhiên, qua làm việc với công an, bà D. và bà P. đều không đề nghị cơ quan chức năng truy cứu, xử lý vụ việc.