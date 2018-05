Cô gái lột áo "tình địch" khi đánh ghen ra trình diện

Do đang nuôi con nhỏ nên người phụ nữ lột áo, túm tóc người khác khi đánh ghen được công an cho về nhà.

Sáng 19-5, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, cô gái tên Huỳnh Mỹ Anh (19 tuổi, ngụ đường Mạc Đĩnh Chi, TP Sóc Trăng) đã đến Công an TP Sóc Trăng trình diện. Do Mỹ Anh đang nuôi con nhỏ nên sau khi ghi lời khai, công an đã cho Mỹ Anh về nhà. Hiện công an cũng đang xem xét người này có hành vi làm nhục người khác hoặc cố ý gây thương tích hay không.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Nguyễn Diệp Cúc (tên nạn nhân đã thay đổi) đến phòng trọ của một bạn gái ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 7, TP Sóc Trăng) để bàn kế hoạch đi thị xã Vĩnh Châu chơi.

Cô gái bị Mỹ Anh túm tóc đánh ghen. Ảnh cắt từ clip

Lúc này có chồng của Mỹ Anh cũng ở trong phòng trọ đang trò chuyện với nhóm bạn thì có người đập cửa phòng. Khi một người vừa mở cửa thì nhóm người của Mỹ Anh xông vào đánh tới tấp vào vùng bụng, mặt, đầu của Cúc làm nạn nhân bị chảy máu mũi. Hung tợn hơn, Mỹ Anh xông vào lột áo của Cúc rồi nắm tóc nạn nhân lôi ngược ra ngoài phòng trước sự chứng kiến của nhiều người. Một số người đã dùng điện thoại quay lại trong cảnh gào khóc kêu cứu của nạn nhân. Một lúc sau, nhóm của Mỹ Anh rời phòng trọ.