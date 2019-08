Nghi án cô gái xinh đẹp bị bạn trai giết giữa đường

Thứ Ba, ngày 27/08/2019 21:52 PM (GMT+7)

Hiện lực lượng chức năng đang theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của C. vì nghi thanh niên này là thủ phạm gây ra cái chết cho bạn gái của mình.

Ngày 27-8, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết các bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đang tiếp tục điều trị bệnh nhân tên Đào Công C. (27 tuổi; ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) do sử dụng thuốc trừ sâu.

Hiện trường vụ án mạng

Theo đó, vào khoảng lúc 19 giờ ngày 25-8, Khoa Hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang có tiếp nhận bệnh nhân này trong tình trạng vật vã nghi do uống thuốc trừ sâu tự tử. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành rửa bộ phận tiêu hóa, điều trị thuốc rồi cho mở khí quản để thở bằng máy. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và có thể tự thở được nên các bác sĩ sẽ rút ống mở khí quản để tiếp tục điều trị tích cực. Hiện khu vực do bệnh nhân này đang nằm điều trị đã được lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ.

C.đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang

Cũng theo nguồn tin cho biết C. và bạn gái tên T.G.M (18 tuổi) đã quen nhau được hơn một năm. Đến ngày 25-8, C. thuê xe ô tô loại 7 chỗ để lên tỉnh Đồng Nai rước bạn gái về nhà mình chơi. Thế nhưng, do bị gia đình của bạn gái ngăn cản trong việc 2 người tiến tới hôn nhân nên trên đường đi ngang qua địa bàn xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ thì C. dừng xe lại bên lề đường rồi dùng dao cắt cổ M. Khi bạn gái đã tử vong, C. lấy thuốc trừ sâu uống để tự tử.

M. trước khi bị sát hại

Tuy nhiên, do bị thuốc phản ứng quá mạnh với cơ thể nên C. mở cửa xe ô tô lao ra ngoài chạy loạn xạ. Sau khi phát hiện thanh niên này có biểu hiện lạ, người dân tổ chức vây bắt rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu.

Hiện, Công an TP Cần Thơ đang vào cuộc điều tra.