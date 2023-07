Ngăn chặn nhiều nhóm thanh, thiếu niên "nói chuyện" bằng… hung khí

Theo các điều tra viên, chỉ cần một cái nhìn thiếu thiện chí, một lời bông đùa hay là do những ứng xử trong đời sống, trên mạng xã hội… có thể dẫn đến việc xung đột giữa các nhóm thanh, thiếu niên với nhau. Điều đáng lo, trước khi thách thức "xử" nhau, các đối tượng thường thủ sẵn dao, kiếm, mã tấu tự chế hoặc một số vật dụng gây sát thương cao.

Nhóm thanh, thiếu niên tàng trữ hung khí chuẩn bị đánh nhau thì bị Công an phường Thủy Vân (TP Huế) phát hiện, ngăn chặn.

Điển hình, giữa tháng 7/2023, Công an phường Thủy Vân (TP Huế) tham mưu cho UBND phường ra quyết định xử phạt về nhóm thanh, thiếu niên trên địa bàn về hành vi tàng trữ nhiều dao, kiếm tự chế. Trước đó, tại khu tái định cư Dạ Lê (phường Thủy Vân); trong khi tuần tra địa bàn, Công an phường Thủy Vân phát hiện Nguyễn Văn Thông (SN 2006, trú xã Thủy Vân) cùng 3 thanh, thiếu niên khác đang điều khiển mô tô, mang theo dao kiếm tự chế. Khi lực lượng Công an tìm cách tiếp cận thì cả nhóm bỏ chạy.

Ngay trong đêm, Công an phường Thủy Vân tiến hành truy xét và làm rõ danh tính cả nhóm thanh, thiếu niên này; đồng thời, thu giữ 9 cây dao kiếm tự chế. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Thông khai nhận, mục đích chuẩn bị dao kiếm là để đánh nhau với một nhóm khác do mâu thuẫn trong ứng xử trên mạng xã hội Facebook. Công an phường Thủy Vân cho biết, ngoài việc xử lý nhóm thanh thiếu niên này về hành vi tàng trữ dao, kiếm nguy hiểm, còn xem xét để đưa vào diện quản lý, giáo dục tại phường xã, thị trấn.

Trước đó, khuya 24/6, Nguyễn Trần Gia Huy (SN 2006, trú tại phường An Cựu, TP Huế) và một số đối tượng khác có độ tuổi từ 16 - 17 tuổi chuẩn bị dao, kiếm, vỏ chai bia tìm nhóm Dương Hưng (SN 2006, trú tại phường Trường An, TP.Huế) để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm Huy chạy xe môtô mang theo hung khí đến đường Phan Bội Châu (TP Huế) thì bị Đội CSHS Công an TP Huế và Công an phường Trường An đang tuần tra đêm phát hiện, kịp thời ngăn chặn và truy bắt.

Qua công tác truy xét, Công an TP Huế làm rõ cả 2 nhóm đối tượng trên và bắt giữ các đối tượng đưa về trụ sở Công an để đấu tranh, đồng thời thu giữ nhiều hung khí. Tại đây, cơ quan Công an xác định, nguyên nhân giữa 2 nhóm đối tượng hẹn đánh nhau là do mâu thuẫn bộc phát trong giao tiếp ứng xử. Hiện, Đội CSHS Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm 2 nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ở TP Huế, dù chưa hình thành các băng, ổ nhóm nhưng qua một số vụ cố ý gây thương tích cho thấy, nhiều đối tượng đều dưới 18 tuổi tham gia phạm tội nên gây ra hậu quả nghiêm trọng. Những hành vi này đã được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm giáo dục, răn đe. Mới đây, TAND TP Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" đối với 11 bị cáo (trong đó có 4 bị cáo từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, 5 bị cáo dưới 18 tuổi).

Theo hồ sơ vụ án, sáng 5/6/2022, tại trường THPT Thuận An (TP Huế), do tranh nhau xem số báo danh và địa điểm thi vào lớp 10 nên giữa T xảy ra mâu thuẫn với em B. Sau đó, T gọi cho anh trai mình là Q đến chở về. Khi đến, Q đã tát 2 cái vào 2 người bạn nhóm của B, sau đó B vào can ngăn thì Q rút dao từ túi quần phía sau ra dọa, rồi dùng tay không cầm dao đấm vào mặt B một cái và bỏ đi về.

Sau đó, nhóm B và nhóm T tạo nhóm trên Facebook để nhắn tin thách thức nhau và hẹn sáng hôm sau gặp "giải quyết" mâu thuẫn. Nhóm B huy động được 11 người mang theo 2 cây dao tự chế, 1 gậy tam khúc, 1 kiếm rồi đi trên 4 xe máy tìm Q. Khi phát hiện Q đang đứng nói chuyện với bạn, nhóm B cùng ầm hung khí lao vào chém Q gây thương tích 36%. TAND TP Huế đã tuyên phạt B (16 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, 3 bị cáo khác từ 2 đến 3 năm tù, 7 bị cáo được hưởng án treo…

Hay cách nay chưa lâu, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên xử đối Phan Văn Huy (SN 2005, trú phường Gia Hội, TP Huế) tội "Giết người". Huy gây án khi mới 16 tuổi. Theo cáo trạng, Huy cùng với 8 đối tượng khác đi trên 3 xe máy điện đến Học viện Âm nhạc Huế để tìm đánh Võ Quốc Hiếu do Hiếu có mâu thuẫn với Phạm Viết Công (người trong nhóm Huy). Một lúc sau, Huy thấy Nguyễn Hữu Huy đi với Đặng Ngọc Thắng nên đuổi theo, dùng bản dao đánh vào vùng mặt của Thắng và yêu cầu đưa xe vào lề đường. Tiếp đó, Huy vung dao chém một nhát từ trên xuống vào vùng đỉnh đầu Nguyễn Hữu Huy làm nạn nhân ngã gục xuống đường, tổn thương cơ thể 22%. HĐXX nhận thấy, do phạm tội chưa đạt, Huy gây án thời điểm còn ở tuổi vị thành niên, nên tuyên phạt bị cáo 3 năm tù về tội "Giết người"…

Theo Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế, nguyên nhân chính của nạn thanh, thiếu niên phạm tội "Cố ý gây thương tích" là do lối sống buông thả của bản thân các đối tượng; cũng như thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, phụ huynh. Hiện, mạng xã hội kết nối thông tin mạnh mẽ, các đối tượng càng dễ dàng lập hội, nhóm rủ rê, lôi kéo, kích động người khác tham gia gây án. Sự hạn chế hiểu biết pháp luật cũng là nguyên nhân khiến cho các đối tượng manh động, liều lĩnh khi gây án.

Hiện, Công an TP Huế đã chỉ đạo Đội CSHS tiếp tục cùng với Công an các xã, phường trên địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát, mật phục, trấn áp tội phạm có xu hướng bạo lực. Công an các đơn vị trong toàn thành phố, nhất là Công an cấp cơ sở đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn; đưa những thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm hoặc dễ vi phạm pháp luật vào diện quản lý, giáo dục, phòng ngừa và từ đó có biện pháp răn đe, giáo dục chung trong cộng đồng.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/ngan-chan-nhieu-nhom-thanh-thieu-nien-noi-chuyen-bang-hung-khi-i...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/ngan-chan-nhieu-nhom-thanh-thieu-nien-noi-chuyen-bang-hung-khi-i700595/