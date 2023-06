Tạm giữ 18 đối tượng thuê 4 xe ô tô mang hung khí đi đánh nhau

Ngày 29/6, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đang tạm giữ 18 người để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h40 ngày 27/6, công an nhận được tin báo tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình xảy ra vụ cố ý gây thương tích làm N.V.C. (30 tuổi) bị thương ở vùng đùi và đầu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hồ Thị Kỷ nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Khi đi đến khu vực cầu Rạch Bần (ấp Tắc Thủ), lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có 4 xe ô tô biển số 69A-113.28, 69A-063.58, 69A-111.09, 69A-113.14 có dấu hiệu khả nghi nên dừng kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng công an, một số người trên các xe ô tô trên bỏ chạy khỏi xe, nhưng công an truy đuổi, bắt giữ 14 người.

Kiểm tra trên ô tô biển số 69A-113.14, công an phát hiện một dao dài 20cm, loại cán vàng; ô tô 69A-063.58 có bao tải, bên trong có chứa 11 khúc gỗ dài khoảng 70 cm.

4 đối tượng trong số 18 đối tượng bị Công an huyện Thới tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Làm việc với công an, những người trên khai nhận thuê 4 xe ô tô để giải quyết mâu thuẫn giữa N.P.L. (22 tuổi, ngụ ấp Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) và C.

Những người này cũng khai nhận, vào ngày 26/6, C. cùng bạn đến karaoke N.D (ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ) để hát karaoke. Khi chuẩn bị hát, C. có lời xin "chơi ma túy" tại phòng karaoke nhưng quản lý quán không đồng ý.

Do quán karaoke không cho "chơi ma tuý" nên C. bỏ về và có xảy ra cự cãi với nhân viên của quán. Trong quá trình cự cãi, C. dùng chai tương ớt xịt vào người L. Sau đó, C. bị phạt hành chính về hành vi gây rối, mất trật tự công cộng.

Tiếp sau, nhóm người của quán karaoke N.D nhắn tin, thách thức C., nên đêm 27/6, nhóm này thuê xe đi giải quyết mâu thuẫn.

Hiện tại, Công an huyện Thới Bình đang tạm giữ 18 người và đang tiếp tục truy tìm những người bỏ trốn.

