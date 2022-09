Ném chất bẩn vào nhà lãnh đạo phường vì mời rượu không uống (?!)

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Tú khai do cay cú vì mời rượu nhưng vị lãnh đạo UBND phường Phú Đô không uống, nên trong 2 ngày liên tiếp đã ném chất bẩn vào nhà.

Ngày 15-9, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Tú (SN 1985) và Nguyễn Văn Công (SN 1989), cùng trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội để điều tra làm rõ về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, CAQ Nam Từ Liêm nhận được tin báo của CAP Phú Đô về việc trong khoảng thời gian từ 18h30 đến 19h các ngày 6 và 7-8, xuất hiện nhóm khoảng 3-4 đối tượng mặc áo mưa, đeo khẩu trang đi trên 2 xe máy che BKS mang theo các túi chứa chất bẩn ném vào cửa nhà, tường, cầu thang nơi sinh sống của 1 lãnh đạo phường Phú Đô.

Đáng chú ý, ngoài ném vào nhà, trong ngày 6-8, nhóm đối tượng còn ném thẳng chất bẩn vào người vị lãnh đạo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã tổ chức lực lượng phối hợp với Viện KSND quận Nam Từ Liêm cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, định giá tài sản bị thiệt hại và tổ chức hoạt động điều tra truy xét.

Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm nhận định, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, các đối tượng liên tiếp tổ chức ném chất bẩn nhằm vào nhà đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương gây hoang mang, bức xúc dư luận. Hành vi của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17-8, Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã làm rõ, bắt giữ được 2 đối tượng trực tiếp liên quan đến các vụ việc trên là Nguyễn Quang Tú và Nguyễn Văn Công. Trong số này, Tú có 1 tiền án và 8 tiền sự, còn Công có 1 tiền sự.

Tại cơ quan Công an, Tú khai do mâu thuẫn với ông L.V.C, lãnh đạo phường Phú Đô từ trước nên đã nảy sinh ý định ném chất bẩn vào nhà và người thân của anh C.

Thực hiện tội phạm, ngày 2-8, Tú ra chợ Khương Đình mua lòng cá, sơn đỏ rồi mang về nhà trộn, chia vào nhiều túi nilon.

Chiều 6-8, Tú gọi điện thoại cho Nguyễn Minh An (SN 1994) cùng trú phường Hạ Đình, rủ An đi cùng Tú ném chất bẩn một nhà dân ở phường Phú Đô.

An đồng ý và hỏi Tú đi thêm cùng ai nữa thì Tú nói rủ người đi cùng nên An đã gọi điện thoại cho Nguyễn Công Đức (SN 1988) cùng trú phường Hạ Đình cùng đi. Khoảng 18h30 cùng ngày, An chở Tú trên xe máy Honda Wave màu trắng mang theo 3 túi chứa chất bẩn còn Đức đi một mình bằng xe máy khác.

Khi đến nhà chị dâu ông C, Tú ném 2 túi nilon chứa chất bẩn vào tường tầng 1 trong nhà. Sau đó, Tú tiếp tục đi sang nhà ông C, thấy chủ nhà đang nằm trên ghế liền ném 1 túi chứa chất bẩn còn lại hướng vào người ông C. Sau khi ném xong, Tú chay ra ngoài lên xe máy do An chở rồi cùng Đức bỏ trốn.

Chiều hôm sau 7-8, Tú tiếp tục gọi điện thoại bảo An rủ thêm Đức, Nguyễn Văn Công tiếp tục đi ném chất bẩn vào nhà ông C. 4 đối tượng chia thành 2 xe máy, mang theo 5 gói chất bẩn Tú đã chuẩn bị từ trước. Gần 19h cùng ngày, theo phân công của Tú, Đức cầm 3 túi chất bẩn ném vào nhà ông C, Tú cầm 2 gói ném vào nhà chị dâu ông C.

Quá trình đấu tranh bước đầu, Nguyễn Quang Tủ khai ném chất bẩn vào nhà anh C và gia đình anh chỉ vì thù tức cá nhân do anh C coi thường bản thân Tú. Khi Tú mời rượu ông C không uống nên mới ném chất bẩn với mục đích gây hư hỏng tài sản và uy hiếp tinh thần ông C cùng gia đình.

Cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng Nguyễn Công Đức, Nguyễn Minh An, nhưng hiện đang vắng mặt khỏi nơi cư trú. Hiện CAQ Nam Từ Liêm đang tập trung lực lượng truy bắt 2 đối tượng còn lại trong vụ án; tiếp tục đấu tranh với Nguyễn Quang Tú để làm rõ bản chất động cơ, mục đích phạm tội của đối tượng.

