Bắt nhóm cho vay lãi "cắt cổ", đe dọa, ném chất bẩn để đòi nợ giữa Thủ đô

Thứ Hai, ngày 20/09/2021 10:53 AM (GMT+7)

Vay 500 triệu đồng nhưng chị D. chỉ được chuyển 345 triệu đồng, còn bị giữ lại 155 triệu đồng tiền lãi và tiền "giấy mực".

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm tín dụng đen cho vay lãi nặng, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản do Lê Xuân Chiên (SN 1989, ở thôn Lã Côi, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cầm đầu.

Nhóm các đối tượng cưỡng đoạt tài sản do Lê Xuân Chiên cầm đầu

Theo tài liệu cơ quan công an, vào tháng 11/2020, chị Lê Thị Thanh D. (SN 1995, ở phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) đã 6 lần vay của Chiên tổng số tiền 500 triệu đồng. Nhưng thực chất, chị D. chỉ nhận được 443 triệu đồng, số tiền còn lại 57 triệu đồng Chiên tự cắt lãi.

Do chị D. không đủ khả năng trả nợ, đến tháng 1/2021, bác họ của chị Dung là bà Nguyễn Thọ Đ. (SN 1955 ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) đã đứng ra trả hết tiền cho Chiên và yêu cầu không được cho chị D. vay tiền tiếp.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2021 khi chị Dung tiếp tục muốn 500 triệu đồng, Chiên đã chuyển cho đàn em là Lê Anh Việt (SN 1997 ở thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đưa tiền chị Dung dưới hình thức “bốc bát họ”.

Việt đã chuyển 345 triệu đồng cho chị D., còn giữ lại 155 triệu đồng gọi là tiền lãi và tiền “giấy mực” và hẹn chị D. trong vòng 50 ngày sau trả cả gốc lẫn lãi.

Đến hẹn, chị D. không có tiền trả, Chiên và Việt đã liên tục đi tìm chị D. đã bỏ trốn để đòi nợ. Không tìm được “con nợ”, cả nhóm đã dùng sim rác nhắn tin đe doạ, khủng bổ tinh thần mẹ đẻ chị D. là người bác đã đứng ra trả nợ cho chị D. 1 lần.

Chưa dừng ở đó, cả nhóm đã nhiều lần ném chất bẩn gồm dầu luyn, mắm tôn trộn với sơn vào nhà mẹ đẻ chị D. và bà Đ. Trong các đêm 9/9 và 14/9, nhóm Chiên – Việt đã ném chất bẩn vào cửa hàng số 68 ngõ 484 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) của con trai bà Đ. với mục đích “khủng bố” tinh thần cả nhà “con nợ”.

Nhận thấy hành vi của các đối tượng manh động, coi thường pháp luật và có đầy đủ dấu hiệu tội cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng, Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Chiên và Việt cùng 3 đối tượng nữa là Bùi Xuân Trưởng (SN 2000 ở huyện Kim Bôi, Hoà Bình), Phạm Văn Thắng (SN 1990), Nguyễn Viết Lãm (SN 1996) và Nguyễn Minh Vương (SN 1995 cùng ở huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Đồng thời, thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 2 tuýp sắt dao gắn dao nhọn và 1 bình xịt hơi cay các đối tượng dùng để đi đòi nợ và ném chất bẩn.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-nhom-cho-vay-lai-cat-co-de-doa-nem-chat-ban-de-doi-no-giua-thu-do-d525366.html