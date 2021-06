Nữ thẩm phán bị 3 kẻ lạ mặt ném chất bẩn vào người

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 12:12 PM (GMT+7)

Theo trình bày của nữ thẩm phán Tòa án nhân dân TP Hải Phòng, bà không có thù oán cá nhân với ai cũng không có mối quan hệ phức tạp nào.

Sáng 16-6, một lãnh đạo Công an quận Hải An, TP Hải Phòng cho biết, Công an quận này đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ nhóm nghi phạm đã tạt chất bẩn vào người một nữ thẩm phán Tòa án nhân dân TP Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 7 giờ ngày 14-6, tại khu vực gần trụ sở Tòa án nhân dân TP Hải Phòng (phường Đằng Lâm, quận Hải An), trên đường đi làm bằng xe máy, khi gần đến nhiệm sở, bà H. (nữ thẩm phán Tòa án Gia đình và người chưa thành niên thuộc Tòa án nhân dân TP Hải Phòng) bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng tượng chặn đầu xe, ném sơn vào người. Hành sự xong, các đối tượng lập tức phóng xe tẩu thoát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà H. đã trình báo cơ quan công an.

Một lãnh đạo Tòa án nhân dân TP Hải Phòng cho biết qua trình bày của bà H., bà không có thù oán, mâu thuẫn cá nhân với ai cũng không có mối quan hệ phức tạp nào.

"Chúng tôi muốn làm rõ sự việc nữ thẩm phán bị ném sơn vào người. Nếu vì công việc sẽ có cơ chế bảo vệ" - lãnh đạo Tòa án nhân dân TP Hải Phòng nêu rõ.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/dieu-tra-vu-nu-tham-phan-bi-3-ke-la-mat-nem-chat-ban-vao-nguoi-202106...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/dieu-tra-vu-nu-tham-phan-bi-3-ke-la-mat-nem-chat-ban-vao-nguoi-20210616101955876.htm