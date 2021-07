Ném chất bẩn, mang hoa tang đến nhà riêng và chỗ làm của chị gái để... đòi tiền em trai

Thứ Ba, ngày 27/07/2021 19:59 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã khởi tố 7 đối tượng có hành vi ném chất bẩn, mang vòng hoa tang đến gây sức ép tại nhà người dân.

Nhóm bị can bị khởi tố tại trụ sở công an.

Ngày 27/7, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 7 đối tượng trong ổ nhóm chuyên ném chất bẩn và mang vòng hoa tang đến đặt trước cửa nhà để đòi nợ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

7 đối tượng bị khởi tố điều tra gồm Vũ Anh Huy (tức Huy đô, SN 1997); Vũ Minh Chiến (SN 1998); Nguyễn Văn Hoàng (SN 2002); Nguyễn Đình Dương (SN 2002); Nguyễn Bá Tùng (SN 2001); Hàn Viết Nam (SN 2003) và Trần Ngọc Hùng (SN 2000, cùng trú TP.Thanh Hoá).

Lực lượng công an làm việc với đối tượng Huy đô.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, anh L.V.T (SN 1993) và anh L.V.T.A (là 2 anh em trai ở xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân) có vay tiền của Vũ Anh Huy và hiện không có khả năng trả nợ. Thời gian gần đây, Huy đã tìm đến nhà anh T. nhiều lần để đòi tiền nhưng không đòi được nên đối tượng đã tìm đến nhà chị L.T.L (ở phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa - là chị gái của anh T. và anh A.) để gây sức ép đòi nợ.

Khi không đòi được tiền, Huy đã chỉ đạo, xúi giục các đối tượng Hàn Viết Nam, Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Bá Tùng, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đình Dương, Vũ Minh Chiến thay phiên nhau 9 lần đến nhà riêng của chị L. rồi ném chất bẩn vào nhà. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng này còn 2 lần mang vòng hoa tang đến đặt trước cửa nhà chị L.

Ngoài ra, Huy còn cho “đàn em” đến nơi làm việc của chị L. ở phường An Hưng, TP.Thanh Hoá đứng tụ tập để gây sức ép đòi chị L. trả nợ cho 2 đứa em trai.

Nhận tin báo của người dân, Công an TP.Thanh Hóa đã huy động lực lượng Cảnh sát hình sự và công an các phường điều tra, xác minh, làm rõ. Đến ngày 27/7, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để khởi tố 7 bị can nói trên về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

